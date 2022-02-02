苹果获得汽车智能天窗专利，可控制进入车内光线的多少

IT之家 2 月 2 日消息，虽然苹果公司对此事完全保密，但外界都认为该公司正在研发苹果汽车。除了正在进行的与汽车行业相关各方的谈判外，苹果公司还在夜以继日地开发新技术，这些技术有朝一日可能会被用于其雄心勃勃的自动驾驶电动车中。

最近，苹果公司为一种新的天窗设计申请了专利，其目的是让司机能够决定进入车内光线的多少。这个想法并不新鲜，苹果公司的方法是基于可变的车窗半透明性，车内的人能够通过按下按钮来轻松调整车厢内的亮度。

“可变半透明区域随着可动面板组件从关闭位置向开放位置的移动而从变暗状态切换到变亮状态，而可变半透明区域随着可动面板组件从开放位置向关闭位置的移动而从变亮状态切换到变暗状态，”苹果公司在专利中解释道。

这项专利被称为“可移动面板组件”，于 2 月 1 日获得授权，当然，这并不意味着苹果公司计划开始大规模生产这样的汽车天窗。

但另一方面，这仍然表明苹果在汽车方面的研发非常活跃，即使该公司不开发苹果汽车，但由于其开发的技术，其仍然可以成为这个市场的重要参与者。

IT之家了解到，苹果汽车预计最早将在 2025 年亮相，目前苹果公司正在与几家第三方公司讨论包括电池在内的基本部件的潜在供应交易。该车的生产很可能由麦格纳和 LG 的合资公司负责。