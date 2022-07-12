WPS 文件事件当事人回应：从未说过本地文件被删，对方曾承认检测系统有漏洞

IT之家 7 月 12 日消息，7 月 11 日，“WPS 被曝会删除用户本地文件”话题登上热搜，引起网友热议。

据悉，一张发帖截图显示，网友“米兔只想赚钱”称自己利用 WPS 写作编辑的一百多万字小说，被 WPS 以“文件含有违禁内容，禁止访问”的理由进行封锁，完全打不开。部分网友推测称，WPS 的敏感词探测功能在探测出敏感信息后，可能会锁死文件，甚至将云端和本地文件都删除。

IT之家了解到，当日 WPS 官方微博回应称，“删除用户本地文件”属于讹传，系近期一位用户分享的在线文档链接涉嫌违规，WPS 依法禁止了他人访问该链接。关于删除用户本地文件的说法纯属误导，将保留通过法律途径维护合法利益的权利。

上述声明发布后，网友“米兔只想赚钱”再次发帖质疑，强调自己的文件完全合法合规，不存在违禁内容，并称被封文件除了配合 WPS 调查分享给 WPS 工作人员外，并未给其他人分享过。

对此，界面新闻记者联系到了发帖人“米兔只想赚钱”（下文简称米兔），她表示，该事件发生在 5 月份，自己的文稿当时确实被 WPS 无端封锁，无法打开使用，但她表示自己从未说过本地文件被删。当事人强调，在与 WPS 进行沟通的过程中，WPS 方曾承认是检测系统有漏洞，并承诺将加强漏洞修复，而非 7 月 11 日的官方声明所言。

有律师称，假如 WPS 真的审查了用户的本地文档，很明显侵害了用户的隐私权，因为文档中一定有一些属于用户个人的、不想公开的信息内容，此外也有可能会侵犯用户的商业秘密。但也表示其倾向于不会有正规软件企业去做这样的事，因为（不做的话则）WPS 完全不需要对用户个人电脑中的内容承担任何法律义务和风险，这也属于明显突破网络服务业底线的事情。