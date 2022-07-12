索尼 PlayStation 正式收购游戏开发工作室 Haven，将推进云上办公

IT之家7 月 12 日消息，今年 3 月 22 日索尼集团发表声明称，将收购由业内资深人士贾德・雷蒙德（Jade Raymond）领导的游戏开发工作室 Haven Entertainment Studios，该工作室正在开发多款 PS5 独占游戏。今日，索尼正式完成了对 Haven 的收购。

据 GamesIndustry 报道，PlayStation 收购该公司的重要原因是 Haven 工作室的运行方式。此前，由于新冠疫情，Haven 在云端建立了工作室。雷蒙德称：“我们最初有一个云计算团队，大约有六个人在研究新的工作方式。现在，我们又迎来了 21 名工程师，他们将专注于云计算领域，因为我们相信它将会改变游戏的制作方式”。

值得一提的是，在创办 Haven 之前，雷蒙德一直在谷歌 Stadia 云游戏平台制作游戏。而成立 Haven 之后，该工作室一直计划建造云工作室（studio in a cloud）。具体来说，Haven 员工不仅可以选择远程工作，而且他们的所有计算需求都由云处理，这将为游戏开发提供更多便利。

IT之家了解到，为了支持他们基于云的技术和其他研发工作，Haven 聘请了前《彩虹六号：围攻》技术总监 Jalal El Mansouri，他将作为主要架构师和研发主管加入 Haven。