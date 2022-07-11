索尼正式发布 X 系列蓝牙音箱 SRS-XE200 / XE300 / XG300：最高 25 小时续航

IT之家 7 月 11 日消息，今日，索尼中国正式发布了 X 系列蓝牙音箱，包括广阔声场系列蓝牙音箱 SRS-XE200、SRS-XE300 和派对音箱 SRS-XG300。

▲ 索尼广阔声场系列蓝牙音箱 SRS-XE200

其中，索尼为 SRS-XE200 和 SRS-XE300 蓝牙音箱专门研发了线形声音扩散器。X 系列三款产品均搭载了由索尼开发的 X-Balanced 空间平衡扬声器。

一同登场的新品 SRS-XG300 不仅搭载了 X-Balanced 空间平衡扬声器，还采用了使低音更强劲的 MEGA BASS 技术和更具现场感的 LIVE SOUND 技术。

▲ 索尼广阔声场系列蓝牙音箱 SRS-XE300

为了获得更优秀的通话质量，索尼对 X 系列音箱的麦克风上进行了优化，以减少回声对通话的干扰。SRS-XE200、SRS-XE300 的机身上还配置了麦克风静音按钮，需要时用户通过一键静音功能可操作切换。

▲ 索尼广阔声场系列派对音箱 SRS-XG300

值得一提的是，X 系列音箱均支持立体声模式和无线串联功能，如果将两台设备连接起来，可以体验立体声模式。同时，新品也支持最多 100 台的无线串联。三款新品都支持 IP67 的防水防尘等级，XE200 和 XE300 还具有防海水腐蚀以及防震的性能。

续航方面，XE200 续航时间约为 16 小时，XE300 约为 24 小时，XG300 拥有约 25 小时的续航，且三款音箱都支持快充，充电 10 分钟可获得最长约 70 分钟的播放时间。此外，索尼研发的环境感应器可以根据不同环境调节声音平衡，从而智能地延长电量的使用时长。

IT之家了解到，索尼 SRS-XE200 和 SRS-XE300 系列将于 7 月 13 日上市，SRS-XG300 将于 7 月 20 日上市。