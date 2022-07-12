送半年碎屏险：红魔 7S /7S Pro 手机 3999 元起 12 期免息预售

红魔 7S /7S Pro 系列手机于昨日下午发布，全系搭载骁龙 8 + 处理器，其中红魔 7S Pro 还拥有红魔和艾为联合研发的红芯 1 号独立游戏芯片。

现已于京东开启预售，预定可赠半年碎屏险，支持白条 12 期免息。

红魔 7S 暗夜骑士 8+128GB 售价 3999 元、12+256GB 售价 4799 元，氘锋透明版 12+256GB 售价 4899 元、16+512GB 售价 5499 元。

红魔 7S 采用一块 6.8 英寸 AMOLED 全面屏，分辨率 2400×1080，165Hz 刷新率、720Hz 触控采样率，10bit 色深，支持 LTM 调光、DC 调光，采用第七代超薄屏下指纹，支持心率检测。

红魔 7S 搭载骁龙 8 + 处理器，拥有 MAGIC GPU 自研稳帧引擎，但仅为 ICE9.0 魔冷散热系统，相比红魔 7S Pro，少了一层复合相变材料。续航方面，红魔 7S 内置 4500mAh 双电芯电池，支持 120W 快充，17 分钟可充满手机，并且同样标配 165W 氮化镓充电头。

影像方面，红魔 7S 前置 800 万像素镜头，后置三摄设计，分别为 6400 万主摄、800 万广角和 200 万微距。

红魔 7S Pro 暗夜骑士 12+256GB 售价 5199 元；

氘锋透明暗影版 12+256GB 售价 5299 元、16+512GB 售价 5999 元；

氘锋透明银翼版 12+256GB 售价 5299 元、16+512GB 售价 5999 元、18GB+1TB 版售价 7499 元。

配置方面，红魔 7S Pro 搭载骁龙 8+ 处理器，LPDDR5 内存，UFS 3.1 闪存，其 CPU、GPU 性能提升 10%，功耗降低 30%。安兔兔跑分 1156044 分。

屏幕方面，红魔 7S Pro 屏幕为 6.8 英寸 AMOLED UDC 屏下摄像全面屏，屏下区域采用鼎型像素排列，屏幕分辨率 2400×1080，拥有 120Hz 刷新率、960Hz 触控采样率，10bit 色深，支持 DC 调光，采用第七代超薄屏下指纹，支持心率检测。

续航方面，红魔 7S Pro 内置 5000mAh 双电芯电池，支持 135W 快充，15 分钟可完全充满，值得一提的是，该机标配 165W 氮化镓充电头。

其他配置方面，红魔 7S Pro 采用红芯一号独立游戏芯片，拥有双扬声器、双 X 轴线性马达，520Hz 采样率的双独立 IC 触控肩键，支持蓝牙 5.2、Wi-Fi 6 增强版，游戏 3 麦克风，保留 3.5mm 耳机孔。

影像方面，红魔 7S Pro 前置 1600 万像素镜头，后置为三摄设计，分别为 6400 万像素主摄，800 万像素广角和 200 万像素微距。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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