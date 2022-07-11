3999 元起，红魔 7S /7S Pro 系列正式发布：全系骁龙 8 + 处理器，后者配红芯 1 号独立游戏芯片

IT之家7 月 11 日消息，红魔 7S /7S Pro 于今日下午 3 点正式发布，作为旗舰游戏手机，红魔 7S 系列全系搭载骁龙 8 + 处理器，其中红魔 7S Pro 还拥有红魔和艾为联合研发的红芯 1 号独立游戏芯片。

发布会开始，红魔进行了年中总结，宣布 2022 年红魔销量增长 30%，在全球高端游戏手机市场占有率中排名第一。

配置方面，红魔 7S Pro 搭载骁龙 8+ 处理器，LPDDR5 内存，UFS 3.1 闪存，其 CPU、GPU 性能提升 10%，功耗降低 30%。安兔兔跑分 1156044 分。

红魔 7S Pro 拥有 ICE 10.0 魔冷散热系统：总散热材料面积达 43525mm²，其中 VC 均热板 4124mm² ，并且该机拥有 20000 转 / 分高速离心风扇（4dB 降噪）+ 鲨鱼鳍涡流风道（风量风压提升 6%）+ 氘锋金属散热片 + 超柔高导热稀土材料 + 全新复合相变材料（石墨烯 + 正二十一烷）。

红魔 7S 系列全系搭载 Magic GPU 自研稳帧引擎，支持渲染成像同步、五重渲染缓冲、智能识别 TC 补帧、Magic Write 魔法速写。

实际游戏表现方面，红魔 7S Pro 在《原神》极高画质中，平均帧率 59.7 帧，帧率波动标准差仅 0.4，同时背面最高 39.5°C。在《王者荣耀》超高画质运行中，平均帧率 120 帧，帧率波动标准差仅 0.3，同时背面最高 38.8°C。

屏幕方面，红魔 7S Pro 屏幕为 6.8 英寸 AMOLED UDC 屏下摄像全面屏，屏下区域采用鼎型像素排列，屏幕分辨率 2400×1080，拥有 120Hz 刷新率、960Hz 触控采样率，10bit 色深，支持 DC 调光，采用第七代超薄屏下指纹，支持心率检测。

续航方面，红魔 7S Pro 内置 5000mAh 双电芯电池，支持 135W 快充，15 分钟可完全充满，值得一提的是，该机标配 165W 氮化镓充电头。

其他配置方面，红魔 7S Pro 采用红芯一号独立游戏芯片，拥有双扬声器、双 X 轴线性马达，520Hz 采样率的双独立 IC 触控肩键，支持蓝牙 5.2、Wi-Fi 6 增强版，游戏 3 麦克风，保留 3.5mm 耳机孔。

影像方面，红魔 7S Pro 前置 1600 万像素镜头，后置为三摄设计，分别为 6400 万像素主摄，800 万像素广角和 200 万像素微距。

配色方面，红魔 7S Pro 有氘锋透明银翼、氘锋透明暗影、暗夜骑士、变形金刚大黄蜂限量典藏版 4 款配色，其中红魔 7S Pro 变形金刚大黄蜂限量典藏版是红魔首款氘锋透明 IP 联名产品，内含大黄蜂定制版红魔 7S Pro，以及涡轮散热背夹、165W 氮化镓充电器 + 数据线、导热保护壳、卡针等丰富的配件，提供主题 UI 定制。

以上就是红魔 7S Pro 相关内容，下面开始介绍红魔 7S。

红魔 7S 采用一块 6.8 英寸 AMOLED 全面屏，分辨率 2400×1080，165Hz 刷新率、720Hz 触控采样率，10bit 色深，支持 LTM 调光、DC 调光，采用第七代超薄屏下指纹，支持心率检测。值得一提的是，红魔 7S 将首发 QQ 飞车 165Hz 模式，并且首批适配《金铲铲之战》165Hz 模式。

红魔 7S 同样搭载骁龙 8 + 处理器，拥有 MAGIC GPU 自研稳帧引擎，但仅为 ICE9.0 魔冷散热系统，相比红魔 7S Pro，少了一层复合相变材料。续航方面，红魔 7S 内置 4500mAh 双电芯电池，支持 120W 快充，17 分钟可充满手机，并且同样标配 165W 氮化镓充电头。

影像方面，红魔 7S 前置 800 万像素镜头，后置三摄设计，分别为 6400 万主摄、800 万广角和 200 万微距。

配色方面，红魔 7S 拥有暗影骑士和氘锋透明两种配色。

售价方面，红魔 7S Pro 暗夜骑士 12+256GB 售价 5199 元；

氘锋透明暗影版 12+256GB 售价 5299 元、16+512GB 售价 5999 元；

氘锋透明银翼版 12+256GB 售价 5299 元、16+512GB 售价 5999 元；

变形金钢大黄蜂限量典藏版 16+512GB 售价 6499 元；

红魔 7S 暗夜骑士 8+128GB 售价 3999 元、12+256GB 售价 4799 元，氘锋透明版 12+256GB 售价 4899 元、16+512GB 售价 5499 元。

红魔 7S 和 7S Pro 将于 7 月 11 日 16:30 在红魔官方商城，努比亚京东自营旗舰店开启预约、预售，7 月 15 日上午 10:00，全国线上线下全渠道同步开售，红魔 7S Pro 大黄蜂限量典藏套装将在 7 月底开售。