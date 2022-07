佳能发布 RF 24mm F1.8 和 RF 15-30mm F4.5-6.3 镜头

IT之家 7 月 12 日消息,今天,佳能推出两款 RF 广角镜头新品 RF24mm F1.8 MACRO IS STM 和 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM,8 月上市,国行价格暂未公布。

据官方介绍,RF24mm F1.8 MACRO IS STM 和 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 的整体设计非常紧凑、轻量。RF24mm F1.8 MACRO IS STM 整体长度约为 63.1mm,重量约为 270g,与 RF35mm F1.8 MACRO IS STM 相比,重量减轻约 35g。RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 的整体长度约为 88.4mm (30mm 焦距时),重量约为 390g,与 RF14-35mm F4 L IS USM 相比,重量减轻约 150g。

IT之家了解到,RF24mm F1.8 MACRO IS STM 的光学结构采用了 9 组 11 片设计,包含了 1 枚 PMo 非球面镜片和 1 枚 UD 镜片,RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 的光学结构采用了 11 组 13 片设计,包含了 1 枚 PMo 非球面镜片和 2 枚 UD 镜片。

这两款广角镜头均配备了 IS 影像稳定器,RF24mm F1.8 MACRO IS STM 具有 5 级光学防抖效果,RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 则具有 5.5 级光学防抖效果,当搭配带有机身防抖的 EOS R 系列相机时,最高可以分别实现 6.5 级和 7 级协同防抖能力。

RF24mm F1.8 MACRO IS STM 具备微距拍摄能力,最近对焦距离约为 0.14 米,最大放大倍率约 0.5 倍,带有微距功能。RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 在自动对焦时的最近对焦距离约为 0.28 米,最大放大倍率约为 0.16 倍,而在使用手动对焦时,最近对焦距离可缩短至 0.13 米,最大放大倍率可达到 0.5 倍。