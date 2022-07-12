调查：微软 Edge 战胜谷歌 Chrome，成企业市场首选浏览器

IT之家 7 月 12 日消息，新的调查数据显示，尽管谷歌浏览器目前在网络浏览器市场份额排名中占主导地位，但微软的 Edge 浏览器正在一个重要的市场中取得出色成绩。

TechRadar Pro 与 Perimeter 81 合作对 3000 名企业员工进行的一项调查显示，微软 Edge 是企业的首选网络浏览器，占比达 37.77%。谷歌浏览器也不甘落后，比例为 33.01%。

考虑到 Edge 浏览器在整个浏览器市场上份额仅有 4% 左右，其在企业市场方面的表现着实令人惊讶。最新数据显示，尽管 Edge 在排名上已经超过了火狐，但与 Safari（18%）和 Chrome（65%）这两个分别在 iOS 和 Android 上的默认浏览器相比仍有很大差距。

IT之家了解到，尽管有源源不断的功能更新、各种广告营销以及将 Edge 整合到该公司新的 Windows 11 操作系统中，但 Edge 浏览器的市场份额一直没有太大起色。

不过，Edge 在企业市场方面的表现将大大鼓舞微软的士气，这表明该公司在安全等方面的努力正在得到回报。例如，在过去一年中，该公司加强了内置的密码管理器，并引入了“超级安全模式”，旨在抵御各种基于浏览器的攻击。