微软 IE 退役，Internet Explorer 的未来是 Edge 浏览器

IT之家 6 月 30 日消息，2022 年 6 月 15 日，对于网上冲浪的人来说，是一个值得纪念的日子，这一天，微软正式停止支持 IE 浏览器，这款浏览器从诞生到宣布关闭整整走过了 27 年。新旧交替，用户是时候拥抱更现代的微软 Edge 了，这款浏览器势头正盛。而且，对许多人来说，浏览器产品有更多的选择，却未必有比微软 Edge 浏览器更好的选择。

IE 退场不可避免

对于 Windows 系统用户来说，IE 浏览器可能是大家用来上网的第一款工具，实际上，IE 浏览器最初是 Windows 95 系统的软件包附加组件，在 2003 年的鼎盛时期，IE 占 Web 浏览器使用量的 96%，这意味着许多 Web 应用程序主要 —— 甚至是专门为 IE 构建的。但随着以 PC 独占互联网访问权的桌面互联网时代终结，后来智能手机的兴起和谷歌 Chrome、苹果 Safari 和 Mozilla Firefox 的出现，微软 IE 浏览器逐渐衰落。

IE 的退役并不令人感到意外。一年前，微软就表示将终止 Internet Explorer，将用户推向现代的 Edge 浏览器。

行业分析表明，Internet Explorer 可能仍占据全球浏览器总市场份额的 0.5% 以上。而在美国地区，这一比例可能接近 2%。IE 浏览器曾是桌面互联网时代的霸主，但经历 PC 市场残酷竞争后，移动互联网时代让浏览器竞争格局变得更加多样。相形之下，IE 黯然失色，但微软却没有停止在浏览器领域的技术创新和产品革新。

尽管现在 IE 不再占主导地位，但许多组织仍然依赖基于 IE 的网站和应用程序。微软发现，企业平均拥有 1678 个基于 Internet Explorer 的旧版应用程序。为了弥合 IE 和 Edge 之间的差距，更是让用户尽可能简单地从 IE 过渡到 Edge，微软的解决方案是“IE 模式”。

微软 Edge 既有包容，又有独创

很多人知道，新版微软 Edge 浏览器基于 Chromium 内核 —— 这个聪明的选择当然体现了微软的包容，却也是这家 IT 巨擘为让新浏览器跻身主流而不得不作出的选择。

但 Edge 浏览器也集成了很多微软独有的技术特色，除很多由 AI 赋予的新功能外，“IE 模式”的保留也是。微软在纪念 IE 退役的博客文章中指出：“网络已经发展，浏览器也在发展。IE 的增量改进无法跟上网络世界的快速发展。我们需要从 Edge 重新开始，而不是挽救 IE。”为满足特定场景下老用户的需求，IE 的继任者 —— 现代的浏览器微软 Edge 内置了“IE 模式”。IE 模式可在微软 Edge 浏览器中提供对基于 Internet Explorer 的旧网站和应用程序的访问。微软承诺至少在 2029 年之前支持 Edge 中的 IE 模式。此外，通过 IE 转换到 Edge 过程，用户还可将保存的密码、收藏夹等权利转移到新版浏览器。

根据互联网分析公司 Statcounter 数据显示，今年 5 月份，微软 Edge 份额提升到 10.11%，已占据全球第二宝座。Edge 已具备跨越桌面互联网、移动互联网、智能互联网时代的浏览器特性，是替代 IE 浏览器的好选择。

Edge 浏览器可能是覆盖最多平台的浏览器之一，支持 Windows 11、Windows 10 等微软自家系统，以及 macOS、iOS、Android 和 Linux 平台。

通过 Edge，用户可以从智能手机、平板电脑到 PC 电脑等登录设备，就可随时随地浏览网页，享受无缝的体验。可以跨多台登录设备，安全访问历史记录、收藏夹、密码和集合等已保存信息。Edge 还支持跟踪预防、AdBlock 和 InPrivate 模式浏览等功能，上网更加安全。集合功能可让用户更轻松地收集和整理各登录设备上的网页浏览内容。沉浸式阅读器为用户带来精简的阅读体验。大声朗读让用户体验自然逼真的不同风格、性别的音色声音。

前面说过，Edge 浏览器基于 Chromium 引擎设计，并进行了优化，使其能在 Windows 中发挥最佳性能。通过不断的更新迭代，支持睡眠选项卡、启动增强、浏览器同步、丰富扩展程序等。安全方面，Edge 浏览器设有 SmartScreen、密码监控、InPrivate 搜索和儿童模式等安全功能。生产力功能方面，Edge 浏览器支持集锦、垂直选项卡和沉浸式阅读器等功能，可帮助用户在浏览、观看流媒体、搜索、分享和更多场合下最大程度地组织并充分利用时间。

IE 的未来在于 Edge

IE 的老用户可能还会缅怀那些打开 IE 访问聊天室、BBS、网银、游戏页面的日子。但确实，时代变了。就像前女友 / 男友，当我们认真用力地过着新生活的时候，TA 们的身影或许会偶尔出现在回忆里，但 TA 们和我们都已无法回头。而且，作为新的伴侣，Edge 它不香吗？

IE 的未来在于 Edge。