航拍显示上海芦潮港已停放大量特斯拉电动汽车，预计全部出口欧洲

7 月 12 日消息，据国外媒体报道，乘联会等所公布的数据显示，6 月份特斯拉在国内市场销售近 7.8 万辆电动汽车，创下上海超级工厂投产以来的新高，出口则降至 968 辆。

在 6 月份主要供应国内市场之后，特斯拉上海超级工厂未来一个多月所生产的电动汽车，就将大量出口，以供应其他市场。

而外媒根据最新的航拍报道称，距离特斯拉上海超级工厂约 6 公里的芦潮港，已经停放有大量的特斯拉电动汽车，预计很快就会全部出口到欧洲。

外媒在报道中还提到，芦潮港停放大量的特斯拉电动汽车，也就意味着上海超级工厂内所停放的新车，基本全部运到了这一港口。

另外，外媒通过航拍还发现，已经运往芦潮港的特斯拉电动汽车，大部分是 Model 3，余下部分是 Model Y。

特斯拉将上海超级工厂所生产的 Model 3 出口到欧洲市场，也并不意外。上海超级工厂是目前特斯拉旗下生产 Model 3 的两座工厂之一，另一座是加州弗里蒙特工厂。

由于特斯拉位于柏林的超级工厂，在今年 3 月份就已开始交付 Model Y。这一超级工厂 Model Y 的周产量在 6 月份就已达到 1000 辆，并已开始三班倒生产，随着产量的提升，供应欧洲市场的能力就会不断增强，Model Y 的进口量也就会相应减少。

外媒在报道中还提到，特斯拉上海超级工厂所生产的电动汽车，在每一个季度的前半段，主要供应其他市场，后半段主要供应国内市场，这也就意味着在未来一个月的时间里，还会有大量上海超级工厂生产的电动汽车，运送到芦潮港，随后出口到其他市场。