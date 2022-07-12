马斯克“炒股”撞大运：买 Twitter 亏 2 亿美元，但抛特斯拉多赚 16 亿

北京时间 7 月 12 日早间消息，据报道，日前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）宣布，将取消斥资 440 亿美元收购社交媒体巨头推特的交易。此举将导致马斯克之前变卖特斯拉股票套现的大量现金，继续躺在银行账户上。

近日，马斯克宣布将撕毁 4 月底对外宣布的收购推特的协议，原因是推特拒绝提供有关虚假账号、机器人账号的资料。随后推特官方表示将督促马斯克执行收购协议。一些法律专家表示，马斯克和推特将面临一场持久的“法律大战”，马斯克可能未来还要面临几十亿美元的法律开支。

今年 4 月，在宣布收购交易前后，马斯克开始大规模套现所持特斯拉股份，套现总额高达 85 亿美元。统计显示，马斯克 4 月底共抛售 960 万股特斯拉股票，平均套现价格为每股 885 美元。不论拒绝收购推特的纠纷如何变化，马斯克将继续持有这些数额不菲的现金。

美国金融分析师 Sam Abuelsamid 表示，和一年前相比，马斯克在现金方面处于更宽松的状态，因为他抛售了这么多的特斯拉股票，套现价格也相当高。

当马斯克宣布将收购推特，并且开始抛售特斯拉股票时，许多特斯拉持股人担心，公司当前面临诸多挑战，比如美国宏观经济不佳、电动车行业竞争对手的挑战越来越严峻，马斯克这个时候收购推特将会让他分心，影响对特斯拉的关注。

通常来说，一家上市公司的首席执行官如果大规模抛售股份，会让股东倍感焦虑。但是对于马斯克来说，“需要资金来收购推特”，这提供了套现特斯拉股票的最合理理由。

去年底，马斯克抛售特斯拉股票，套现约 160 亿美元，理由包括股票期权到期需要行权、纳税负担重等。

自从马斯克 4 月份套现股票开始，特斯拉股价已跌去两成。不过，除了马斯克抛售这一单一事件影响之外，包括特斯拉在内的高成长股票也遭遇了美国资本市场抛售高潮，原因是市场普遍担心美国通货膨胀以及可能的经济衰退。

假设马斯克并未套现这些特斯拉股票，那么这些股份的市场价值也将蒸发 16 亿美元。

马斯克依靠抛售特斯拉股票，获得了巨额的资本收益，他将面临怎样的所得税税负，目前尚不得而知。

一直以来，马斯克并未从特斯拉领取工资，他主要的薪资回报来自于股票期权奖励，在过去多年中，在实现预定的业绩指标和股价指标后，马斯克都领到了大量期权奖励（期权兑现之后就成为实际的特斯拉股票）。目前为止，马斯克一共持有特斯拉 16% 的股份，市场价值为 1150 亿美元。

Abuelsamid 表示，如果马斯克以后输掉了和推特之间的官司，被迫完成收购协议或是支付违约金，届时，马斯克可能需要抛售更多的特斯拉股票，这会影响到持股投资人，殃及马斯克所持股份的市场价值。

在宣布收购推特之前，马斯克曾经在公开市场买入推特股份，但是“炒股水平”并不理想。

据悉，从 1 月到 4 月，马斯克花费 26.4 亿美元，共买入 7300 万股推特股票，平均买入成本为每股 36 美元。而在本周一，推特股价暴跌了 9.5%，收盘价仅为 33.5 美元。按照这个价格计算，马斯克购买推特股份已经亏掉了 2 亿美元。