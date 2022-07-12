【IT之家评测室】小米 12 Pro 天玑版体验，最具威胁的一次稳帧攻势

7 月 4 日，小米正式发布了 12s 系列新品，另外还发布了首款搭载联发科天玑 9000 + 芯片的小米 12 Pro 天玑版，由于这款产品隶属于 12 系列，所以发布会上被官方称作“性能爆改款”，价格也只要 3999 元起，相比 12s Pro 的高通版新品要更便宜，但配置依旧旗舰。那今天我们就来看看，这颗首发的天玑 9000 + 实际表现究竟如何，够不够得上性能旗舰？

外观与设计

首先，还是带大家简单过一下外观吧。其实它的外观与高通版的小米 12s Pro 基本保持了一致，但在一些细节的方面做出了调整。

首先，在包装方面小米 12 Pro 天玑版采用了黑色盒子 + 烫金字体，正面右上角印着小米的 Logo。

天玑版的小米 12 Pro 机身重量为 201g，比高通版 12s Pro 轻了 3g，三围数据与高通版玻璃款保持了一致，但电池容量却由 4600mAh 增加到了 5160mAh，放在旗舰机上算是个不小的提升，充电方面则保持了 12S 系列的 67W 快充，不过没有搭载无线充电和无线反向充电的功能。

配色方面，小米 12 Pro 天玑版拥有黑色和蓝色两种配色，在小米历代产品中都是非常经典的颜色，名字简单好记。IT之家拿到的这台是黑色版，磨砂雾面玻璃材质的机身后壳在光线下更像是灰色，这种光影下的变化为机器增添了一份质感。

金属中框同样采用了细腻的磨砂材质，与玻璃背壳的衔接非常自然，摸不出边缘的割裂感，再配合略显修长的机身，单手握持时无论手感还是尺寸，都拿捏到位，有质感亦有舒适感。尽管它的手感，手持 12 系列的朋友或许早就有所体验，但小米 12 Pro 可以说是小米家族中近几代手感最好的旗舰产品。

另一个不同的地方是后置镜头，虽然外形上没有任何变化，但位于镜头模组右下角的徕卡标被换成了 50MP 的字样。

镜头方面，小米 12 Pro 天玑版有 5000 万像素、f1.9 光圈和 1/1.28 超大低的索尼 IMX707 主摄，支持全像素 8 核对焦和 OIS 光学防抖；有 1300 万像素的超广角镜头和 500 万像素的微距镜头。前置镜头则是 3200 万像素，支持全屏画幅，前置 HDR 和屏幕柔光环。

在中框和正面屏幕的部分，小米 12 Pro 天玑版与高通版完全一样，这里就不再赘述。

稍微提一嘴，这块 6.73 英寸的 2K AMOLED 微曲柔性屏在屏幕素质和观感上都非常不错，毕竟小米在屏幕方面向来都是不吝堆料的。

除了 3200x1400 的分辨率，还有 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率、8000000：1 对比度、1500nit 峰值亮度，10bit 和 HDR10 + 等特性。在色彩和色准方面，小米 12 Pro 天玑版也支持 DCI-P3 广色域，杜比视界，Delte E≈0.33 等，设置中也提供了 60Hz / 90Hz、120Hz 的 3 档手动刷新率调节，整个屏幕在观感上非常通透细腻，挑不出什么毛病。

小米 12 Pro 天玑版和高通版保持了一致的设计语言，外观上最大的区别可能还是在配色上，我认为这是好事，因为小米 12 Pro 的模具恰到好处，无论是屏幕尺寸、机身厚度还是各个面的过渡，都做到了视觉美学和握持手感上的平衡。

配置与性能

小米 12 Pro 天玑版在配置方面，搭载了基于台积电 4nm 制程工艺的天玑 9000 + 移动平台，支持 FEAS 2.0 智能稳帧技术和叶脉冷泵散热系统，搭配最高 12GB LPDDR5 内存 + 256GB UFS3.1 闪存，还有 5G 全网通双卡、蓝牙 5.3、WiFi 6 以及 5160mAh 大容量电池，内置自研的小米澎湃 P1 芯片，总体上非常全面均衡。

至于天玑 9000+ 这枚芯片，它依旧采用了台积电 4nm 制程工艺，相比天玑 9000 标准版在超大核上做了一定的提升，将原本的 3.05GHz 频率小超频到了 3.2GHz，这样一来它的整体参数已经看齐隔壁高通的新骁龙 8 + 了，由此也带来了 5% 的 CPU 性能提升和 10% 的 GPU 性能提升，那具体的表现如何呢？我们直接上测试。

为了让大家能够更加直观的感受天玑 9000 + 的提升情况，我们找来了它的同门师弟 Redmi K50 Pro，正好该机搭载了天玑 9000，可以更好的量化跑分结果。目前基于 Redmi K50 Pro 的 MIUI13 迎来了一次 4.8GB 的大更新，更新之后的版本为 13.0.20.0 稳定版，所以我们将 Redmi K50 Pro 重新进行了跑分，而小米 12 Pro 天玑版则基于其首个稳定版，版本号为 13.0.2.0 进行测试。

首先是安兔兔，小米 12 Pro 天玑版跑出了 1044338 分的成绩，相比搭载天玑 9000 的 Redmi K50 Pro 的 993142 分要高出 5 万多分，确实有一定程度的提升。具体到子项分数上，CPU 高出 1W + 分，GPU 高出 2W + 分。

在 GeekBench 的测试中，搭载天玑 9000 + 的小米 12 Pro 天玑版跑出了单核 1360 分，多核 4307 分的成绩，对比我们测过搭载天玑 9000 的 Redmi K50 Pro 单核提升约 9%，多核提升则达到了 5%。这组成绩也比较符合官方宣称的提升幅度。

最后在侧重 GPU 性能的 3D Mark Wild Life 测试中，小米 12 Pro 天玑版获得了 8900 分的成绩，而 Redmi K50 Pro 则获得了 7370 分的成绩。可以看到在跑分环节，天玑 9000 + 的每一项数据相比天玑 9000 都有提升，虽然体现在纸面上并没有高很多，但作为小改款，联发科进一步压榨出这颗 SoC 的性能潜力。

当然，跑分归跑分，实际体验又是另一回事了。具体在游戏中，天玑 9000 + 能否让消费者感知到升级呢？我们接着往下看。测试前惯例交代下测试环境，本次测试基于 25 度的室温环境，在游戏工具栏中选择性能模式，手机调至 70% 亮度和 50% 外放音量。

在王者荣耀中，我们选择最高画质，关闭动态分辨率，一局 20 分钟左右的游戏之后，这颗天玑 9000 + 的平均帧率为 119.1 帧，帧率曲线整体为一条直线，功耗则在 3.7W 左右。

此时机身正面的最高温度为 40 度，背面最高温度为 39.2 度，中框最高温度为 39.3 度。帧率上王者荣耀对天玑 9000 + 已经没有压力，而整机≤40 度的温度和 3.7W 的功耗表现，也证明了其出色的能耗比。

然后是大家的老朋友原神，单独交代一下测试路线，测试路线固定，如图所示游戏时间统一调为 19:00 整由璃月港南部锚点向北出发，经过北部锚点后沿天衡山北侧官道一路向西北前进，途径遁玉陵、灵矩关和青墟浦，最后抵达层岩巨渊上层，路上有怪打怪，有矿挖矿，不进行地图传送或打开设置菜单等影响瞬时帧数的操作。游戏画质设置为全最高，关闭动态模糊，帧数改为 60 帧。

需要注意的是，小米 12 Pro 天玑版要想获得原神 720P 的最大分辨率，需要先进入自带的游戏空间 App，选择原神并在下面的 GPU 设置档中选择高质量，然后进入游戏才行。

经过 30 分钟的游戏之后，小米 12 Pro 天玑版最终的平均帧数为 58.2 帧，虽然整体的波动幅度比较明显，但还是稳定成了近似一条直线，而且功耗也只有 5.5W 左右。

温度方面，机身正面最高温度为 43.5 度，背面最高温度为 43 度，中框最高温度为 43.2 度，虽说算不上“冻手”，但至少可以愉快玩耍了。看到这你可能还觉得感知不明显，无非就是温度低了一些，但接下来的对比有些出乎意料。

那 Redmi K50 Pro 的表现又如何呢？从最终的测试结果不难看出，虽然功耗只提高了 3W, 但实际的帧率表现和天玑 9000 + 差别可不小，游戏中天玑 9000 只坚持了 5 分钟的 60 帧满血体验，随后就开始出现明显的波动，直到最后阶段也没能重新稳定 60 帧附近，最终平均帧数在 51.7 帧，不过多数时间的实际帧数都低于 50 帧。所以游戏体验上，绝不只是理论测试所反映出的差距，天玑 9000 + 的表现太稳了，相比之下天玑 9000 甚至有些相形见绌。

再来看看温度上的表现，这张图一出大家应该就明白了，天玑 9000 已经有些压不住原神了，机身正面最高温度 47 度，背面最高温度 46.5 度，边框最高温度 45.2 度，不至于烫手但热感也比较明显了。天玑 9000 选择一上来就把大核跑满，自然是要付出一点代价。显然，天玑 9000 + 这次的升级并非大核“小超频”这么简单，通过调整核心调度策略改善整体的能效比才是关键，看得出小米这次也确实针对游戏体验做了更多的优化。

总结

其实从小米这次首发天玑 9000 + 的动作上就能看出，手机厂商们已经认可了天玑 9000 系列作为旗舰 SoC 的实力，有了之前的天玑 8000 系列在中高端手机上出色的表现和宝贵经验，无论是联发科还是手机厂商，都能更加运筹帷幄的把握住天玑系列的性能优化和实际体验，这次天玑 9000 + 交出的答卷就是持续优化能效比，性能稳扎稳打，让游戏体验更凉爽、更稳定，这也是它带给广大消费者的惊喜。