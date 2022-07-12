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【IT之家评测室】小米 12 Pro 天玑版体验，最具威胁的一次稳帧攻势

2022/7/12 18:49:11 来源：IT之家 作者：水水 责编：水水
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7 月 4 日，小米正式发布了 12s 系列新品，另外还发布了首款搭载联发科天玑 9000 + 芯片的小米 12 Pro 天玑版，由于这款产品隶属于 12 系列，所以发布会上被官方称作“性能爆改款”，价格也只要 3999 元起，相比 12s Pro 的高通版新品要更便宜，但配置依旧旗舰。那今天我们就来看看，这颗首发的天玑 9000 + 实际表现究竟如何，够不够得上性能旗舰？

外观与设计

首先，还是带大家简单过一下外观吧。其实它的外观与高通版的小米 12s Pro 基本保持了一致，但在一些细节的方面做出了调整。

图片包含 文本

首先，在包装方面小米 12 Pro 天玑版采用了黑色盒子 + 烫金字体，正面右上角印着小米的 Logo。

桌子上的游戏遥控器

天玑版的小米 12 Pro 机身重量为 201g，比高通版 12s Pro 轻了 3g，三围数据与高通版玻璃款保持了一致，但电池容量却由 4600mAh 增加到了 5160mAh，放在旗舰机上算是个不小的提升，充电方面则保持了 12S 系列的 67W 快充，不过没有搭载无线充电和无线反向充电的功能。

桌子上的手机

配色方面，小米 12 Pro 天玑版拥有黑色和蓝色两种配色，在小米历代产品中都是非常经典的颜色，名字简单好记。IT之家拿到的这台是黑色版，磨砂雾面玻璃材质的机身后壳在光线下更像是灰色，这种光影下的变化为机器增添了一份质感。

金属中框同样采用了细腻的磨砂材质，与玻璃背壳的衔接非常自然，摸不出边缘的割裂感，再配合略显修长的机身，单手握持时无论手感还是尺寸，都拿捏到位，有质感亦有舒适感。尽管它的手感，手持 12 系列的朋友或许早就有所体验，但小米 12 Pro 可以说是小米家族中近几代手感最好的旗舰产品。

图片 5

另一个不同的地方是后置镜头，虽然外形上没有任何变化，但位于镜头模组右下角的徕卡标被换成了 50MP 的字样。

镜头方面，小米 12 Pro 天玑版有 5000 万像素、f1.9 光圈和 1/1.28 超大低的索尼 IMX707 主摄，支持全像素 8 核对焦和 OIS 光学防抖；有 1300 万像素的超广角镜头和 500 万像素的微距镜头。前置镜头则是 3200 万像素，支持全屏画幅，前置 HDR 和屏幕柔光环。

黑色的游戏手柄 中度可信度描述已自动生成

在中框和正面屏幕的部分，小米 12 Pro 天玑版与高通版完全一样，这里就不再赘述。

图片 7

稍微提一嘴，这块 6.73 英寸的 2K AMOLED 微曲柔性屏在屏幕素质和观感上都非常不错，毕竟小米在屏幕方面向来都是不吝堆料的。

图片 8

除了 3200x1400 的分辨率，还有 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率、8000000：1 对比度、1500nit 峰值亮度，10bit 和 HDR10 + 等特性。在色彩和色准方面，小米 12 Pro 天玑版也支持 DCI-P3 广色域，杜比视界，Delte E≈0.33 等，设置中也提供了 60Hz / 90Hz、120Hz 的 3 档手动刷新率调节，整个屏幕在观感上非常通透细腻，挑不出什么毛病。

遥控器放在桌子上的手机

小米 12 Pro 天玑版和高通版保持了一致的设计语言，外观上最大的区别可能还是在配色上，我认为这是好事，因为小米 12 Pro 的模具恰到好处，无论是屏幕尺寸、机身厚度还是各个面的过渡，都做到了视觉美学和握持手感上的平衡。

配置与性能

小米 12 Pro 天玑版在配置方面，搭载了基于台积电 4nm 制程工艺的天玑 9000 + 移动平台，支持 FEAS 2.0 智能稳帧技术和叶脉冷泵散热系统，搭配最高 12GB LPDDR5 内存 + 256GB UFS3.1 闪存，还有 5G 全网通双卡、蓝牙 5.3、WiFi 6 以及 5160mAh 大容量电池，内置自研的小米澎湃 P1 芯片，总体上非常全面均衡。

图片 10

至于天玑 9000+ 这枚芯片，它依旧采用了台积电 4nm 制程工艺，相比天玑 9000 标准版在超大核上做了一定的提升，将原本的 3.05GHz 频率小超频到了 3.2GHz，这样一来它的整体参数已经看齐隔壁高通的新骁龙 8 + 了，由此也带来了 5% 的 CPU 性能提升和 10% 的 GPU 性能提升，那具体的表现如何呢？我们直接上测试。

图形用户界面, 应用程序, 徽标

为了让大家能够更加直观的感受天玑 9000 + 的提升情况，我们找来了它的同门师弟 Redmi K50 Pro，正好该机搭载了天玑 9000，可以更好的量化跑分结果。目前基于 Redmi K50 Pro 的 MIUI13 迎来了一次 4.8GB 的大更新，更新之后的版本为 13.0.20.0 稳定版，所以我们将 Redmi K50 Pro 重新进行了跑分，而小米 12 Pro 天玑版则基于其首个稳定版，版本号为 13.0.2.0 进行测试。

图形用户界面, 应用程序

首先是安兔兔，小米 12 Pro 天玑版跑出了 1044338 分的成绩，相比搭载天玑 9000 的 Redmi K50 Pro 的 993142 分要高出 5 万多分，确实有一定程度的提升。具体到子项分数上，CPU 高出 1W + 分，GPU 高出 2W + 分。

日程表 低可信度描述已自动生成

在 GeekBench 的测试中，搭载天玑 9000 + 的小米 12 Pro 天玑版跑出了单核 1360 分，多核 4307 分的成绩，对比我们测过搭载天玑 9000 的 Redmi K50 Pro 单核提升约 9%，多核提升则达到了 5%。这组成绩也比较符合官方宣称的提升幅度。

图形用户界面, 应用程序

最后在侧重 GPU 性能的 3D Mark Wild Life 测试中，小米 12 Pro 天玑版获得了 8900 分的成绩，而 Redmi K50 Pro 则获得了 7370 分的成绩。可以看到在跑分环节，天玑 9000 + 的每一项数据相比天玑 9000 都有提升，虽然体现在纸面上并没有高很多，但作为小改款，联发科进一步压榨出这颗 SoC 的性能潜力。

手里拿着手机

当然，跑分归跑分，实际体验又是另一回事了。具体在游戏中，天玑 9000 + 能否让消费者感知到升级呢？我们接着往下看。测试前惯例交代下测试环境，本次测试基于 25 度的室温环境，在游戏工具栏中选择性能模式，手机调至 70% 亮度和 50% 外放音量。

图形用户界面, 文本, 应用程序, Word

在王者荣耀中，我们选择最高画质，关闭动态分辨率，一局 20 分钟左右的游戏之后，这颗天玑 9000 + 的平均帧率为 119.1 帧，帧率曲线整体为一条直线，功耗则在 3.7W 左右。

图形用户界面

此时机身正面的最高温度为 40 度，背面最高温度为 39.2 度，中框最高温度为 39.3 度。帧率上王者荣耀对天玑 9000 + 已经没有压力，而整机≤40 度的温度和 3.7W 的功耗表现，也证明了其出色的能耗比。

地图

然后是大家的老朋友原神，单独交代一下测试路线，测试路线固定，如图所示游戏时间统一调为 19:00 整由璃月港南部锚点向北出发，经过北部锚点后沿天衡山北侧官道一路向西北前进，途径遁玉陵、灵矩关和青墟浦，最后抵达层岩巨渊上层，路上有怪打怪，有矿挖矿，不进行地图传送或打开设置菜单等影响瞬时帧数的操作。游戏画质设置为全最高，关闭动态模糊，帧数改为 60 帧。

电脑游戏的屏幕

电脑游戏的屏幕

需要注意的是，小米 12 Pro 天玑版要想获得原神 720P 的最大分辨率，需要先进入自带的游戏空间 App，选择原神并在下面的 GPU 设置档中选择高质量，然后进入游戏才行。

图形用户界面, 应用程序

经过 30 分钟的游戏之后，小米 12 Pro 天玑版最终的平均帧数为 58.2 帧，虽然整体的波动幅度比较明显，但还是稳定成了近似一条直线，而且功耗也只有 5.5W 左右。

图形用户界面, 应用程序

温度方面，机身正面最高温度为 43.5 度，背面最高温度为 43 度，中框最高温度为 43.2 度，虽说算不上“冻手”，但至少可以愉快玩耍了。看到这你可能还觉得感知不明显，无非就是温度低了一些，但接下来的对比有些出乎意料。

图形用户界面

那 Redmi K50 Pro 的表现又如何呢？从最终的测试结果不难看出，虽然功耗只提高了 3W, 但实际的帧率表现和天玑 9000 + 差别可不小，游戏中天玑 9000 只坚持了 5 分钟的 60 帧满血体验，随后就开始出现明显的波动，直到最后阶段也没能重新稳定 60 帧附近，最终平均帧数在 51.7 帧，不过多数时间的实际帧数都低于 50 帧。所以游戏体验上，绝不只是理论测试所反映出的差距，天玑 9000 + 的表现太稳了，相比之下天玑 9000 甚至有些相形见绌。

图形用户界面

再来看看温度上的表现，这张图一出大家应该就明白了，天玑 9000 已经有些压不住原神了，机身正面最高温度 47 度，背面最高温度 46.5 度，边框最高温度 45.2 度，不至于烫手但热感也比较明显了。天玑 9000 选择一上来就把大核跑满，自然是要付出一点代价。显然，天玑 9000 + 这次的升级并非大核“小超频”这么简单，通过调整核心调度策略改善整体的能效比才是关键，看得出小米这次也确实针对游戏体验做了更多的优化。

总结

其实从小米这次首发天玑 9000 + 的动作上就能看出，手机厂商们已经认可了天玑 9000 系列作为旗舰 SoC 的实力，有了之前的天玑 8000 系列在中高端手机上出色的表现和宝贵经验，无论是联发科还是手机厂商，都能更加运筹帷幄的把握住天玑系列的性能优化和实际体验，这次天玑 9000 + 交出的答卷就是持续优化能效比，性能稳扎稳打，让游戏体验更凉爽、更稳定，这也是它带给广大消费者的惊喜。

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关键词：小米 12 Pro 天玑版天玑9000+

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