中颖电子：AMOLED 芯片将于下半年面向品牌厂商验证，现有产品主用于手机屏幕维修

集微网消息 7 月 12 日，中颖电子在最新披露的投资者关系活动记录中针对 AMOLED 显示驱动芯片进展表示，AMOLED 芯片的技术模块都是公司自行设计，现有产品主要销售在手机屏的维修市场，针对品牌前装规格设计的 AMOLED 芯片将于下半年推广给品牌厂商进行验证。

中颖电子针对投资者关于“子公司合肥的进度？”的提问时表示，子公司合肥中颖正常运营中，合肥第二总部正按规划进行土建的建设，计划在 2023 年底完成土建，2024 年中完成内部装修后就可正式启用，现在合肥中颖一直积极在当地持续招聘人才。

中颖电子称，公司产品价格方面，部分工控 MCU 年初略有调涨，上半年 AMOLED 显示驱动芯片的市场价格压力较大，其他产品的价格则相对稳定。公司注重产品的质量和对客户的服务，这是产品竞争力的来源。

在锂电的增量方面，中颖电子称，公司锂电池管理芯片在智能手机端的市占率提升较快，系受益于国内手机品牌大厂以公司产品作为国产替代的主要选择，锂电池管理芯片在笔记本电脑应用的增长相对较稳定。动力端的应用主要是电动自行车、扫地机器人、5G 基站的储能、电动工具这一类的产品，公司有计划朝采用锂电池的新能源汽车领域开发管理芯片产品。

中颖电子表示，公司中长期的研发方向主要是 IIOT 工业物联网芯片，新能源汽车芯片应用，手机品牌客户需要的 AMOLED 显示驱动芯片。