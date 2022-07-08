上海市智能终端产业新政出炉，加快 CPU 芯片、MCU 芯片等高端芯片技术突破

6 月 24 日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022—2025 年）》（以下简称《行动方案》），提出到 2025 年，上海智能终端产业规模突破 7000 亿元，营收千亿级企业不少于 2 家、百亿级企业不少于 5 家、十亿级企业不少于 20 家。新增智能工厂不少于 200 家，实现整车企业 100% 达到智能工厂水平。

《行动方案》明确了主要任务，包括智能网联汽车、智能机器人、虚拟现实交互终端、智能家居终端、智能穿戴终端、信创终端、软硬件基础支撑体系。

智能网联汽车

车联网培育行动。围绕智能驾驶、智能网联和智能座舱核心系统，构建新型产业链体系。推动智能驾驶系统迭代升级，培育全栈解决方案提供商，扩大智能驾驶覆盖场景；加强智能网联系统研发，开展车路协同技术落地验证，加快推动车联网在量产车型的搭载应用；加快智能座舱集成研发，推动座舱与内容提供商融合发展，打造一体化的智能座舱。大力发展终端部件，重点攻关激光雷达、中央域控制器等环境感知、智能决策核心零部件，加快实施产业化配套；推动车载计算平台和人工智能芯片的规模化应用；提高线控驱动和制动集成水平，加快形成规模化控制器量产能力。围绕智能网联“人 — 车 — 路 — 云”系统协同需求，布设一批具备环境状态检测、交通参与者识别、交通流量监控等功能的新型智能化道路基础设施，建成一批智慧交通示范道路；开展新一代车用无线通信网络应用试点，推动企业建设 5G 车联网通信环境。

协同产业生态建设行动。基于整车集成和软件平台的纽带，推动整车企业与科技公司、社交平台等开展合作，带动集成电路、软件、通信等产业协同发展，培育智慧出行、数据服务等新业态，推动智能网联汽车终端与智慧旅游、智慧商务等融合发展。打造一批定位互补、要素集聚的智能网联汽车产业集群。浦东重点发展车联网、车载操作系统和车用芯片等，打造核心部件产业发展高地；嘉定打造集智能网联汽车整车研发、制造、应用、检测、认证于一体的综合示范区；临港建设具有国际影响力的智能网联汽车制造和出口基地。加快建设车联网信息安全实验室等公共服务平台，推动第三方机构建立智能网联汽车检测认证能力；搭建产业交流、合作与展示平台，举办终端产品发布、应用启动等活动，促进人才与产业集聚。

智能机器人

推进核心技术突破。围绕运动、感知、控制三大系统，组织核心部件攻关项目，突破高性能电机、减速器、控制器等硬件系统，攻关云端大脑、知识引擎、自主学习、人机交互等软件技术。瞄准智能云端系统、芯片、智能传感器等领域，抢占智能机器人产业高地。

虚拟现实交互终端

提升虚拟现实硬件成熟度。围绕近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理等关键技术，综合提升终端功耗、便携程度、计算能力等指标，推进近眼显示屏、感知交互设备、开发工具等重点环节实现突破。

信创终端

推动信创产品突破发展。依托国产中央处理器（CPU）优势，围绕松江信创产业园等产业集群，支持企业面向金融、医疗等领域，重点发展应用于边缘计算、数据中心等领域的服务器及个人电脑产品，打造市场接受度高、品牌竞争力强、性能指标优的产品体系。

软硬件基础支撑体系

提升核心芯片支撑能力。加快手机处理器芯片、高性能中央处理器（CPU）芯片、车规级微控制单位（MCU）芯片等高端芯片技术突破，提升先进工艺和特色工艺晶圆制造能力。

提升关键部件技术能力。支持智能网联汽车“三电”“三智”等核心部件突破，发展 5G 通信模组、光学模组等部件，加快微型有机发光显示（Micro-OLED）、微型发光显示（Micro-LED）等新型显示技术研发应用，推进生物体征、环境感知、图像获取等智能传感器发展。

加快布局行业软件。发展面向汽车、工控领域的实时操作系统，实现电子设计自动化（EDA）、辅助分析（CAE）、辅助制造（CAM）等关键环节突破。强化系统可靠性与安全性，形成面向场景化、数字化、智能化三层架构的行业软件新供给。

加快布局基础软件。推进操作系统、分布式数据库和中间件等基础软件发展。聚焦指令集、内核架构等关键技术提升产品能级。积极推进云原生、多源异构数据处理等前沿技术攻关。