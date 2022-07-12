世界互联网大会成立大会今日举行，国际组织总部设在中国北京

IT之家 7 月 12 日消息，据央视网报道，7 月 12 日，世界互联网大会成立大会在京举行。世界互联网大会国际组织总部设在中国北京，宗旨是搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

世界互联网大会组织机构包括会员大会、理事会、秘书处、高级别咨询委员会和专业委员会等。会员来自国际组织、全球互联网领域领军企业、权威机构、行业组织及顶尖专家学者。世界互联网大会将为广大会员搭建深度交流合作平台，为会员在自身发展、能力提升和展览展示等方面提供服务和支持。世界互联网大会（乌镇峰会）将转型为国际组织年会，此外还将举办区域性、专题性论坛或研讨会。

顺应数字时代的发展，回应国际各方的期盼，世界互联网大会国际组织将承担新的历史使命。

一是在增进理念共识上，着眼当前网络空间的新挑战、新问题，坚持开放包容，更好推动国际社会化解分歧、凝聚共识。

二是在数字经济发展上，发挥好数字经济对经济社会发展的推进器作用，成为全球数字化转型和数字赋能的重要动力源泉。

三是在数字技术创新上，加强国际社会协同创新，培育更多创新成果，推动人类科技进步。

四是在文化交流上，推动网络媒体合作，加强网络文化建设，促进文明互鉴，提高公众数字素养，促进网络文化产业健康发展。

五是在规则制定上，持续推进全球互联网治理进程，推进全球会员企业、研究机构、高校等在治理规则和技术标准等方面的探讨交流。

六是在对话合作上，更好为各国政府、国际组织、跨国企业、技术社群搭建交流合作平台。

央视报道称，已有来自 6 大洲近 20 个国家的百家互联网领域的机构、组织、企业及个人加入，成为世界互联网大会初始会员。其中包括享誉全球的互联网领军企业、权威行业机构、互联网名人堂入选者等。