首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

世界互联网大会成立大会今日举行，国际组织总部设在中国北京

2022/7/12 20:47:41 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：
感谢IT之家网友 MissBook航空先生 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，据央视网报道，7 月 12 日，世界互联网大会成立大会在京举行。世界互联网大会国际组织总部设在中国北京，宗旨是搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

世界互联网大会组织机构包括会员大会、理事会、秘书处、高级别咨询委员会和专业委员会等。会员来自国际组织、全球互联网领域领军企业、权威机构、行业组织及顶尖专家学者。世界互联网大会将为广大会员搭建深度交流合作平台，为会员在自身发展、能力提升和展览展示等方面提供服务和支持。世界互联网大会（乌镇峰会）将转型为国际组织年会，此外还将举办区域性、专题性论坛或研讨会。

顺应数字时代的发展，回应国际各方的期盼，世界互联网大会国际组织将承担新的历史使命。

  • 一是在增进理念共识上，着眼当前网络空间的新挑战、新问题，坚持开放包容，更好推动国际社会化解分歧、凝聚共识。

  • 二是在数字经济发展上，发挥好数字经济对经济社会发展的推进器作用，成为全球数字化转型和数字赋能的重要动力源泉。

  • 三是在数字技术创新上，加强国际社会协同创新，培育更多创新成果，推动人类科技进步。

  • 四是在文化交流上，推动网络媒体合作，加强网络文化建设，促进文明互鉴，提高公众数字素养，促进网络文化产业健康发展。

  • 五是在规则制定上，持续推进全球互联网治理进程，推进全球会员企业、研究机构、高校等在治理规则和技术标准等方面的探讨交流。

  • 六是在对话合作上，更好为各国政府、国际组织、跨国企业、技术社群搭建交流合作平台。

央视报道称，已有来自 6 大洲近 20 个国家的百家互联网领域的机构、组织、企业及个人加入，成为世界互联网大会初始会员。其中包括享誉全球的互联网领军企业、权威行业机构、互联网名人堂入选者等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：互联网

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用