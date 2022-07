美国运营商 Verizon 推出 5G 入门级“无限”套餐，每月 30 美元起

IT之家 7 月 12 日消息,美国运营商 VerizonVerizon 今天宣布推出“Welcome Unlimited”的新 5G 无限套餐计划,今天就可以办理,该公司称这是其在无限通话、短信和 5G / LTE 数据方面的最实惠价格。

使用自动转账支付时,Welcome Unlimited 套餐计划价格为每条线路每月 30 美元(约 201.3 元人民币),可支持四部线路的手机,当激活新计划中已有的 LTE 或 5G 手机时,Verizon 还提供每条线路 240 美元的 Verizon 电子礼品卡,四口之家最高 960 美元。一条线路价格为每月 65 美元(约 436.15 元人民币),两条线路价格为每条线路每月 55 美元(约 369.05 元人民币)。

Verizon 将 Welcome Unlimited 计划与其当前针对家庭的 Mix and Match Unlimited 计划分开提供,并且不能与这些计划结合使用。Mix and Match Unlimited 计划允许家庭成员拥有具有不同福利套餐和数据选项的无限计划。

Welcome Unlimited 计划提供无限的 5G / LTE 数据,但在拥堵时段,Verizon 表示数据可能会暂时变慢。Welcome Unlimited 计划不包括移动热点功能,这与 Verizon 的其他计划不同。