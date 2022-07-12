美国运营商 Verizon 推出 5G 入门级“无限”套餐，每月 30 美元起

IT之家 7 月 12 日消息，美国运营商 VerizonVerizon 今天宣布推出“Welcome Unlimited”的新 5G 无限套餐计划，今天就可以办理，该公司称这是其在无限通话、短信和 5G / LTE 数据方面的最实惠价格。

使用自动转账支付时，Welcome Unlimited 套餐计划价格为每条线路每月 30 美元（约 201.3 元人民币），可支持四部线路的手机，当激活新计划中已有的 LTE 或 5G 手机时，Verizon 还提供每条线路 240 美元的 Verizon 电子礼品卡，四口之家最高 960 美元。一条线路价格为每月 65 美元（约 436.15 元人民币），两条线路价格为每条线路每月 55 美元（约 369.05 元人民币）。

Verizon 将 Welcome Unlimited 计划与其当前针对家庭的 Mix and Match Unlimited 计划分开提供，并且不能与这些计划结合使用。Mix and Match Unlimited 计划允许家庭成员拥有具有不同福利套餐和数据选项的无限计划。

Welcome Unlimited 计划提供无限的 5G / LTE 数据，但在拥堵时段，Verizon 表示数据可能会暂时变慢。Welcome Unlimited 计划不包括移动热点功能，这与 Verizon 的其他计划不同。