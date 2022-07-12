科大讯飞发布智能无线麦克风 C1：内置 AI 转写技术，最远 200 米无线传输

新浪科技讯 7 月 12 日晚间消息，科大讯飞首款无线麦克风 C1（简称：C1）今日正式发布。据介绍，C1 是一款面向视频 / 直播行业的中高端智能无线麦克风，能够通过声学前端和讯飞 AI 转写上的技术优势，搭配相机、PC、调音台 / 声卡和 App 等使用，可帮助视频创作、直播工作者、记者等媒体工作者，完成高品质收音、字幕处理、多端同步及声音美化等多项工作，有效提升视频生产与制作效率。

在续航方面，C1 与市面上的多数产品一样，采用一拖二的充电仓设计，整体续航时间约 20 小时，可最远实现 200 米的无线传输距离。此外，C1 还深度融合了讯飞智能 AI 降噪算法，能够有效识别并过滤环境噪声，让人声更加清晰。同时还拥有 11 种 AI 美声算法，可一键开启可挑选各种声效，让创作者轻易地给声音加 buff。

据介绍，C1 可搭配讯飞听见字幕 App 配套使用，通过蓝牙连接即可完成软硬协同，实现收音、视频后期字幕等操作。10 分钟视频最快 30 秒即可完成，中文字幕准确率高达 98%。如果现在购买讯飞智能无线麦克风 C1 并激活，将会获得 50 小时的永久机器字幕服务，以及连续 12 个月每月还获赠 10 小时机器字幕服务优惠。