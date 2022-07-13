米哈游《原神》2.8 版本今日上线，所有玩家可领 600 原石

IT之家 7 月 13 日消息，米哈游 7 月 2 日公布了《原神》2.8 版本，新版本将于今日正式上线。在今日的新版本中，将上线新角色“鹿野院平藏”、限时区域“金苹果群岛”、全新装备、全新衣装等。

据官方介绍，此次维护大约需要 5 个小时。此外，《原神》官方还表示将为大家献上停服更新补偿和问题修复补偿：原石 300（停服维护每小时补偿 60 原石）+300（补偿条目请参考对应补偿邮件）。

IT之家提醒，以下为《原神》 2.8 版本的游戏内容。包括：

【限时区域】金苹果群岛

【全新角色】鹿野院平藏

【全新装备】单手剑・「妖刀」

【全新活动】远海诗夏游纪

【全新衣装】迪卢克「殷红终夜」、菲谢尔「极夜真梦」

【全新剧情】枫原万叶传说任务、鹿野院平藏邀约事件

末尾部分将为旅行者介绍该版本调整优化的内容以及修复的问题。

〓补偿内容〓

停服更新补偿：原石 * 300（停服维护每小时补偿 60 原石）

问题修复补偿：原石 * 300（补偿条目请参考对应补偿邮件）

〓补偿范围〓

停服更新补偿：2022/07/13 06:00 前冒险等阶达到 5 级及以上的旅行者。

领取时间截至 2.8 版本结束前。

问题修复补偿：2022/07/13 06:00 前冒险等阶达到 5 级及以上的旅行者。

请旅行者于 2022/07/16 06:00 前上线收取邮件。

制作组将在维护完成后 5 小时内，以游戏内邮件的形式，向旅行者发放相应补偿。邮件有效期为 30 天，请及时领取附件。

〓更新时间〓

2022/07/13 06:00 开始，预计 5 个小时完成。

〓客户端更新方式〓

PC：关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新；

iOS：进入 App Store，点击更新；

安卓：进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新。

PS5™或 PS4™：打开系统界面-选择原神-按下手柄 OPTIONS 键-选择确认升级。

若遇到任何安装问题，请联系客服，我们将为旅行者解决问题。

〓本次更新内容〓

一、限时区域 ——「金苹果群岛」（该区域仅在 2.8 版本期间开放）

「金苹果群岛」

◇区域开启条件：

・冒险等阶≥32 级

・完成魔神任务第二章・序幕「振袖秋风问红叶」

・完成莫娜传说任务映天之章・第一幕「在此世的星空之外」

◆活动期间，接取莫娜传说任务映天之章・第一幕「在此世的星空之外」所需的冒险等阶也会调整至 32 级

◆2.8 版本结束后，将无法再前往「金苹果群岛」，也无法获取「金苹果群岛」上的宝箱、素材、任务奖励等，还请旅行者及时探索。

二、全新角色

「心朝乂安・鹿野院平藏 (风)」（★ 4）

◇神之眼：风

◇武器：法器

◇鹿野院平藏的元素战技「勠心拳」长按可积蓄力量，以施展更为强大的拳势。蓄力期间，将持续获得能提升勠心拳威力的「变格」效果；松开技能或蓄力结束时，会向前打出勠心拳，造成风元素伤害。拥有 4 层「变格」时，将产生「正论」效果，使下一次勠心拳造成的伤害将进一步提高，并拥有更大的影响范围。

施放元素爆发「聚风蹴」，鹿野院平藏会腾跃至空中，向敌人踢出不动流・真空弹，在命中时炸裂，产生缉拿风穴，牵引附近的物体与敌人，造成风元素范围伤害。不动流・真空弹命中处于水元素 / 火元素 / 冰元素 / 雷元素附着下的敌人时，会为这些敌人施加「聚风真眼」效果，该效果会在片刻后爆发消失，并造成对应元素属性的范围伤害。不动流・真空弹至多对 4 名命中的敌人施加「聚风真眼」；敌人无法同时处于多种元素属性的「聚风真眼」状态下。

◇天领奉行的天才少年侦探，直觉敏锐，心思玲珑。

三、全新装备

「单手剑・『妖刀』」（★ 4）

普通攻击、重击或下落攻击命中敌人时，将卷起切落风，造成 180% 攻击力的范围伤害，并且使攻击力提升 15%，持续 8 秒。该效果每 8 秒至多触发一次。

* 参与 2.8 版本更新后的相关任务剧情，将能了解到更多关于该武器的信息。

四、全新活动

「远海诗夏游纪」活动：参与邀请「断罪皇女！！・菲谢尔 (雷)」

活动期间，完成「逸速穿浪」与「幽象谜域」中指定任务，可获得原石、大英雄的经验、精锻用魔矿等奖励。完成「幽象谜域」挑战，可获得「花簇簇的漂流物」，累计获取「花簇簇的漂流物」达到指定数量可邀请「断罪皇女！！・菲谢尔 (雷)」，使用「花簇簇的漂流物」可在活动商店中兑换智识之冕、角色培养素材、天赋培养素材等奖励。

▌活动时间

▌参与条件

冒险等阶≥32 级

完成魔神任务：第二章・序幕「振袖秋风问红叶」

且完成莫娜传说任务：映天之章・第一幕「在此世的星空之外」

活动期间，接取莫娜传说任务所需的冒险等阶也会调整至 32 级，完成莫娜传说任务后体验更佳。

※ 活动期间，如果没有完成莫娜传说任务，可在活动界面通过「快速体验」参与活动。

五、全新衣装

迪卢克 ——「殷红终夜」

◇迪卢克隐秘行动时所穿的衣装之一，如阴影之中翻腾的火焰。敌人视野尽头所留下的殷红残痕，即是他们余生挥之不去的梦魇。

◇迪卢克衣装「殷红终夜」将增加闲置动作表现、战斗特效、战斗语音及闲聊语音。

◆2.8 版本更新完成后~2022/08/22 03:59 期间，迪卢克衣装「殷红终夜」将在「商城-角色装扮」限时折扣出售。折扣期间衣装售价为 1980 创世结晶，限时折扣结束后价格将恢复至 2480 创世结晶，上架期间限购 1 次。

菲谢尔 ——「极夜真梦」

◇皇女菲谢尔的祭礼着装。愿高贵的人永远葆有勇气、诚挚与善心，如此，邪恶必无法挫败她。

◆2.8 版本中，旅行者可通过限时活动「幻声留形」免费获取菲谢尔衣装「极夜真梦」。

◆2.8 版本结束后，可通过「商城-角色装扮」购买该衣装。

六、全新剧情

1.全新传说任务

枫原万叶传说任务 —— 枫红之章・第一幕「陌野不识故人」

◆任务开放时间

2.8 版本更新后永久开放

◆任务开启条件

・冒险等阶≥40 级

・完成魔神任务：第二章・第三幕「千手百眼，天下人间」

・完成雷电将军传说任务：天下人之章・第一幕「影照浮世风流」

2.全新邀约事件

邀约事件・鹿野院平藏 第一幕「风暴捕物帐」

◆2.8 版本更新后开放邀约事件鹿野院平藏第一幕 ——「风暴捕物帐」

◆开启条件：

・冒险等阶≥40 级

・完成魔神任务：第二章・第三幕「千手百眼，天下人间」

・完成雷电将军传说任务：天下人之章・第二幕「须臾百梦」

・完成荒泷一斗传说任务：天牛之章・第一幕「赤金魂」

3.全新世界任务

◆新增限时世界任务：「四礁觅宝记」「正因其徒劳」「寻物航行」「最后的宝藏」「极夜幻想剧・王女执剑记！」「渴望旅行的妖狸」「被丢失的合照」「被抛出的徽记」「被错置的海螺」。

◆新增世界任务：「映影书写札记」。

七、其他新增内容

1. 新增食谱：

○鹿野院平藏特色料理：「唯一的真相」；

2. 「心跳的记忆」中新增了部分成就；

3. 新增名片：

「鹿野院平藏・鞠毬」：鹿野院平藏的好感等级达到 10 级时获取；

「纪行・海蓝」：纪行系统奖励获取；

4. 冒险之证中新增“冒险之证-向导”页面：显示推荐优先完成的任务；

5. 冒险之证中新增“冒险之证-备战”页面：突破各种元素的角色（除了「旅行者」）以及通关南风之狮的庙宇中的元素试炼后可获得对应的奖励；

6. 新增了脆弱树脂使用相关的新手教程；

7. 新增了部分加载页面提示；

8. 深境螺旋

第十一层地脉异常调整为：

・队伍中所有角色获得 75% 火元素伤害加成。

更新了深境螺旋第十一层~ 十二层的敌人阵容。

从 2.8 版本更新完成后的第一次深境期数更新开始，三期渊月祝福分别如下：

第一期：

奋勇之月

角色登场后，每 2 秒获得一层「奋勇」效果，攻击力提升 20%，该效果至多叠加 3 层。处于 3 层「奋勇」状态下的角色在重击命中敌人时，将在敌人的位置释放冲击波，造成真实伤害，每 2 秒至多通过这种方式释放一次冲击波。角色退场时，将清除所有的「奋勇」效果。

第二期：

风洗之月

角色对敌人触发扩散反应时，敌人的防御力降低 12%，持续 10 秒。该效果至多叠加 3 层，每层持续时间独立计算。

第三期：

碎破之月

当前场上角色的普通攻击、重击或下落攻击命中敌人后，该角色普通攻击、重击与下落攻击造成的伤害提升 12%，持续 8 秒。该效果每 0.1 秒至多触发一次，至多叠加 4 层，每层持续时间独立计算。角色退场后，将清除该效果。

*2.8 版本更新的内容中，部分汉语配音效果可能会受录音条件影响。敬请各位旅行者谅解。

〓调整及优化〓

● 敌人

1. 下调了世界等级 3-6 的世界中，「野伏・阵刀番」、「野伏・机巧番」、「野伏・火付番」、「海乱鬼・炎威」、「海乱鬼・雷腾」、「飘浮灵」的攻击力；

2. 优化了「兽境猎犬」的受击表现；

3. 调整了「飘浮灵」的受击和被击飞表现；

4. 下调了「飘浮灵」的血量和抗打断能力，同时对应上调了飘浮灵「怒气」充满所需的生命值百分比；

5. 调整了「飘浮灵」的部分行为逻辑：在非「膨胀」状态下可以受到牵引效果影响；

● 系统

1. 拾取掉落物时，若其堆叠数量大于 1，掉落物的图标也会显示其堆叠的数量；

2. 优化了圣遗物属性筛选，优先显示主属性为所筛选属性的的圣遗物；

3. 角色界面增加了「旅行者」的角色培养指引；

● 音频

1. “角色-资料”中增加了部分角色的赠礼语音；

2. 优化了部分角色攻击的音效效果；

3. 优化了部分过场动画的音量表现效果；

4. 优化部分角色，任务，NPC 的日语、英语、韩语语音；

5. 调整了角色「风色诗人・温迪 (风)」的一句韩语语音，调整后语音和字幕一致；

● 其它

1. 在同一期祈愿活动期间，再次进入祈愿界面时，会保留选中上次退出时所选择的祈愿界面；

2. 派蒙菜单界面的「指南」更换成「版本热点」；

3. 修复了手柄模式下，“角色选择”界面的按键冲突问题：在“角色选择”界面，好感奖励领取按键将隐藏，L3 按键的对应功能为筛选；

4. 在手柄模式下，活动商城中不可购买或不可兑换的道具，其购买按钮及购买功能将会被屏蔽。

〓问题修复〓

● 任务

1. 修复了魔神任务「危途疑踪」中部分任务道具文本错误的问题；

2. 修复了在完成世界任务「扇底春秋」时，传说任务「匪石」的任务道具「老石」异常消失的问题；修复前遇到该问题的旅行者，消失的道具会自动补发到背包内。

● 敌人

1. 修复了 BOSS「祸津御建鸣神命」召唤的「恶曜三钴」有小概率出现位置异常的问题；

2. 修复了角色在攻击 BOSS「裂空的魔龙」的爪子时，有小概率出现锁定异常的问题；

● 角色

1. 修复了角色「护法夜叉・魈 (风)」、「戎犬锵锵・五郎 (岩)」在“角色-天赋”界面的动作存在穿模的问题，优化了「戎犬锵锵・五郎 (岩)」、「风色诗人・温迪 (风)」、「红叶逐荒波・枫原万叶 (风)」在“角色-天赋”界面的服装飘带效果；

2. 修复了角色「『公子』・达达利亚 (水)」施放元素战技进入近战状态，进行特定操作后元素战技冷却时间会出现异常的问题；

3. 修复了角色「兰生幽谷・夜兰 (水)」瞄准射击时，部分角度下白纻飞练帔存在穿模的问题；

● 装备

1. 修复了角色「蔷薇魔女・丽莎 (雷)」装备并激活圣遗物「来歆余响」四件套效果时，普通攻击有小概率额外触发一次物理伤害的问题；

● 音频

1. 修复了部分过场动画有概率出现音乐缺失的问题；

2. 修复了部分场景区域音效缺失的问题；

● 系统

1. 修复了手柄模式下，在武器替换界面能异常打开属性参考界面的问题；

2. 修复了在「尘歌壶」放置功能下雪隐鼬模型未正常显示的问题；

3. 修复了在角色界面，角色「旅行者・空」进行待机动作时表情缺失的问题；

4. 修复了在角色界面，角色「忍里之貉・早柚 (风)」、「花坂豪快・荒泷一斗 (岩)」、「猫尾特调・迪奥娜 (冰)」、「智明无邪・烟绯 (火)」在进行部分待机动作时，脚下倒影会异常闪烁的问题；

5. 修复了当邮箱中存在部分语言（如泰语）的邮件时，部分邮件珍藏盒邮件会无法正常展示的问题。

6. 修复了阅读教程后，有小概率无法正常获得原石奖励的问题；版本更新后，未正常发放奖励的教程条目将重置为有红点提示的状态，且阅读后会正常获得原石奖励；

● 其它

1. 修复了进入多人游戏模式前，主机进行特定操作，客机加入世界后，大世界敌人会异常维持在暂停游戏状态的问题；

2. 修复了部分武器特效在角色传送后有小概率消失的问题；

3. 修复了角色被触发碎冰反应后，切换角色或冲刺有概率异常重复播放碎冰特效的问题；

4. 修复了使用日语、德语、英语、印尼语、葡萄牙语、越南语进行游戏时，个别任务的过场动画存在部分字幕缺失的问题；

5. 修复了 13 个语言的部分文本错误，优化了文本（实际效果不变；旅行者可以通过 派蒙界面-> 设置-> 语言 切换游戏语言，到当前公告条目下查看对应语言的改动）。

其中简体中文修复的内容为：

修复了魔神任务「危途疑踪」中部分任务道具的错别字。