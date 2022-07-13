约 3200 元起，Nothing Phone（1）正式发布：骁龙 778G + 加持，搭载 Nothing OS

IT之家 7 月 13 日消息，当地时间周二，前一加联合创始人裴宇创立的 Nothing 公司正式发布了首款智能手机 Nothing Phone（1）。

IT之家了解到，Nothing Phone (1) 由回收铝制成，采用独特的背部设计，配备 6.55 英寸 2400×1080 分辨率 OLED 显示屏，支持 1200 尼特峰值亮度和 60Hz-120Hz 自适应刷新率，提供黑、白两种配色。

配置方面，Nothing Phone (1) 采用骁龙 778G+ 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 33W 快充，搭载基于 Android 12 的 Nothing OS。

此外，Nothing 称新机将获得三年的 Android 更新和四年的安全更新，还具有专用的游戏模式，可提供身临其境的游戏体验。

影像方面，Nothing Phone (1) 采用 1600 万像素前置摄像头，后置 5000 万像素主摄和 5000 万像素超广角镜头。

价格方面，Nothing Phone (1) 手机 8GB+128GB 版本售价 399 英镑（约 3195.99 元人民币），8GB+256GB 版本售价 449 英镑（约 3596.49 元人民币），将于 7 月 21 日正式开售；12GB+256GB 版本售价 499 英镑（约 3996.99 元人民币），将于今年夏天晚些时候上市。