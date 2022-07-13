一加 10T 通过国家 3C 质量认证：配备 160W 快充头，支持 150W 快充

IT之家7 月 13 日消息，一加下半年的旗舰机型一加 10T 通过了国家质量认证，认证显示该机型号为 PGP110，配备 160W 快充头，手机支持 150W 快充。

据 91Mobile 发布的信息显示，一加 10T 将在 7 月 25 日-8 月 1 日之间登陆印度市场，上市时间是 8 月的第一周，价格在 50000 印度卢比左右（约合人民币 4200 元）。而国行版预计也将在本月底与大家见面，下月初上市开卖。

值得一提的是，此前该机还意外现身亚马逊英国网站，8+128GB 版本的售价为 799 英镑（约合人民币 6448 元）。

IT之家了解到，此前已有一加 10T 渲染图曝光，图片显示一加 10T 将采用后置三摄设计并将闪光灯置于右上角。机身圆角中框为塑料材质，并且取消了一加经典的三段式开关。

详细配置方面，据 @数码闲聊站 爆料，一加 10T 将采用高通最新款旗舰处理器骁龙 8+，最高提供 LPDDR5 16GB 内存和 UFS 3.1 512GB 存储。屏幕方面，一加 10T 采用一块 6.7 英寸 FHD + 分辨率 120Hz 高刷 AMOLED 柔性直屏，采用居中挖孔设计。影像方面，一加 10T 前置 1600 自拍镜头，后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素广角镜头 + 200 万像素镜头，并且相机模组上同样有哈苏标识。续航方面，一加 10T 配备 150W 快充 + 4800mAh 电池的组合。