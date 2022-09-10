中国人第一次太空过中秋，神舟十四号乘组在空间站吃上了莲蓉馅月饼

IT之家 9 月 10 日消息，今日是一年一度的中秋节。作为中国民间最重要的传统节日之一，中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗。

在家家户户吃月饼过中秋的同时，神舟十四号乘组也在太空吃上了月饼。这是中国人第一次在太空过中秋，也是中国人目前离月亮最近的一次中秋。

据 @我们的太空 官方微博介绍，2003 年，杨利伟在神舟五号返回舱，吃了随行携带的小月饼；2022 年，神十四乘组在空间站核心舱，吃了随货船提前上天的大月饼。

另据 @载人航天小喇叭 官方微博公布的信息，神舟十四号乘组这次在空间站吃的是莲蓉馅月饼。这些月饼则是由天舟货运飞船送达太空。

IT之家了解到， 6 月 5 日，神舟十四号载人飞船成功发射。陈冬、刘洋、蔡旭哲 3 名航天员自此开启了为期 6 个月的飞行任务。

据中国载人航天工程办公室消息，自 6 月 5 日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十四号航天员乘组已在轨工作生活 88 天，先后完成了货运飞船物资转移、问天舱平台在轨测试、科学实验机柜解锁与测试、小机械臂解锁与在轨测试、空间站组合体管理等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼、空间科学实（试）验等日常工作，进行了在轨紧急撤离演练、小机械臂操作、医疗救护演练等在轨训练项目。

9 月 2 日 0 时 33 分，经过约 6 小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，出舱活动取得圆满成功。