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苹果 iPhone 14 Pro 系列的 4K ProRes 视频录制仍不支持 128GB 版本

2022/9/11 6:35:02 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 11 日消息，根据苹果的设备技术规格，与去年发布的 iPhone 13 Pro 系列一样，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上的 4K ProRes 视频录制仍然需要至少 256GB 存储空间的机型。

在具有 128GB 存储容量的 iPhone 14 Pro 系列机型上，ProRes 视频录制限制为 1080p，每秒 30 帧。如果要以每秒 30 帧的速度录制 4K ProRes 视频，需要具有 256GB、512GB 或 1TB 存储容量的版本

128GB 版本缺少 4K ProRes 视频录制支持可能是因为 4K 视频的文件比较大大。苹果表示，一分钟的 10-bit ProRes 视频在 1080p 下约为 1.7GB，在 4K 下约为 6GB。

从正上方拍摄的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 特写。

IT之家了解到，在 iPhone 13 Pro 系列中首次引入的 ProRes 是苹果的一系列编解码器，可以将视频压缩成更小的文件大小，并具有“令人印象深刻的图像质量保存”。苹果表示，ProRes 被设计为广告、故事片和广播等高质量视频的最终交付格式。

而标准版 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 仍然完全不支持 ProRes 视频录制。

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关键词：iPhone 14ProRes

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