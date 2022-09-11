谷歌 Pixel 平板或推 Pro 版本，已在 Android 13 代码中现身

IT之家 9 月 11 日消息，谷歌此前宣布将于 2023 年推出 Pixel 平板电脑，并且该平板将和手机一样搭载 Google Tensor 芯片。

根据开发者 Kuba Wojciechowski 在 Android 13 QPR1 Beta 1 中发现的代码，谷歌可能将推出 Pixel Pro 平板。

根据此前的曝光信息，谷歌 Pixel 平板的内部代号为 Tangor 或 T6，而 Android 13 最新代码中出现了 T6Pro 字样，目前尚不清楚两款平板的差异。

IT之家此前报道，Android 13 QPR1 Beta 1 中还出现了 Pixel 平板的更多信息。动画显示了一个平板电脑设备在似乎是一个底座上充电。此外，当放在底座上时，一个单独的动画显示了谷歌助理的标志，这表明 Pixel 平板电脑可能会作为传闻中的可拆卸 Nest Hub 设备。

其他变化包括额外的 eSIM 支持，分屏模式的新动画，显示 Pixel 电池健康的设置，以及统一搜索的回归。

此外爆料称，谷歌 Pixel 平板将配备一前一后两个 800 万像素索尼 IMX355 传感器，并且不支持 4K 录制、慢动作等功能。

同时，谷歌 Pixel 平板还没有距离传感器（proximity sensor）与气压传感器（barometer sensors），这意味着该平板的适用场景仅限于家中，而非在旅途中等场景使用。代码还表明，谷歌 Pixel 平板将使用名为“Citron”的开发板，这意味该平板将搭载第一代 Tensor 芯片。

根据可靠的安卓爆料人 Mishaal Rahman 发现的信息，谷歌在提交文件中称“将 tangor 移动到仅 64 位”，而 tangor 爆料为 Pixel 平板的代号，这意味着 Pixel 平板或将激进地仅支持 64 位。

据 9to5Google 于 6 月份的报道，谷歌 Pixel 平板背面将配有几个金属触点，用户可以将该平板放置在名为“Google Dock”的专用底座，以更好的在家中使用该平板。

谷歌此前预告图显示，Pixel 平板正面采用白色边框，搭配后置单摄设计，拥有灰白和绿灰两款配色。同时，Pixel 平板将是谷歌自 2018 年推出搭载 Chrome 操作系统的 Pixel Slate 以后推出的首款平板电脑。