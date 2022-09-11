曝骁龙 8 Gen 2 安卓旗舰手机“春晚”将于 11 月拉开序幕：2K+120Hz E6 柔性屏、1 英寸主摄、超大底双主摄等陆续登场

IT之家 9 月 11 日消息，苹果 iPhone 秋季新品发布会被称为“科技春晚”，刚刚发布了 iPhone 14 系列、Apple Watch Series 8 / Ultra、AirPods Pro 2 等新品。而安卓旗舰手机的新品通常在年底到来，今年随着骁龙 8 Gen 2 芯片的提前发布，安卓旗舰手机“春晚”也将于 11 月拉开序幕。

今年的骁龙 8 Gen 2 旗舰手机将带来了多种新特性。据微博博主 @数码闲聊站 称，届时陆续能看到 2K+120Hz E6 1440Hz PWM 柔性屏、1.5K+120Hz Q9 2160Hz PWM 柔性屏、1 英寸主摄、超大底双主摄、新潜望超长焦、5000mAh 级超百瓦大电池……

除此之外，该博主还进一步透露，由于高通骁龙 8 Gen 2（SM8550）芯片本身采用的就是台积电 4nm 制程工艺，所以明年的旗舰芯片不会像今年一样出现半年大更新的情况，明年下半年的骁龙 8+ Gen 2 芯片仅仅是在骁龙 8 Gen2 芯片的基础上进行了超频。因此，明年手机厂商的产品线也将回归正常，不会像今年一样一年发布三代旗舰，而是上半年、下半年各一款重量级旗舰。

IT之家了解到，爆料信息显示，首批搭载骁龙 8 Gen2 的手机计划在高通的骁龙峰会后发布，目前暂定 11 月下半月，首发厂商进度正常。小米 13 系列、Redmi K60 系列、vivo X90 系列等都将搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。