英伟达 GeForce NOW 新增 6 款游戏，达到 1400 款里程碑

IT之家 9 月 11 日消息，英伟达 GeForce NOW 服务添加了多个游戏，允许玩家将配置稍弱的设备变成可以运行具有多项改进游戏的高端游戏平台。现在，该服务拥有超过 1400 款可从云端流式传输的游戏。

GeForce NOW 本周增加了以下游戏：

Gloomwood（Steam 上的新版本）

TRAIL OUT（Steam 上的新版本）

Shatterline（Steam 新版本，9 月 8 日）

Steelrising（Steam 和 Epic 新版本，9 月 8 日）

Broken Pieces（Steam 新版本，9 月 9 日）

Realm Royale Reforged（Epic 版本）

GeForce NOW 现在提供超过 1400 款即时流式传输的游戏，让用户始终可以玩新游戏。IT之家获悉，其中很多游戏都包含强大的功能，例如 4K 分辨率、超低延迟，甚至 5.1 和 7.1 环绕声支持。用户几乎可以享受高保真图形的强大功能，而无需强大的 PC。

此外，该服务还支持具有针对 Fortnite 和 Genshin Impact 等游戏的专门控制的移动设备。在 Steam / Epic 库中没有很多游戏的用户也可以玩 100 多种免费游戏之一，例如英雄联盟和 Rumbleverse。

三星和 LG 等制造商的智能电视也提供该服务。说到这些版本，三星游戏中心集成了“GeForce NOW 精选”，提供了定期策划和更新的列表，以展示新的、流行的和最近发布的游戏。

同时，LG 使用主屏幕游戏架更新了其 UI，将 GeForce NOW 游戏直接带入主屏幕，为流媒体到受支持的 2022 年和 2021 年 LG 电视的会员增加了新的游戏可发现性。NVIDIA GeForce NOW 目前可在 PC、Mac、Android、iOS、SHIELD TV 和部分智能电视设备上使用。