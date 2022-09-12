消息称英伟达 RTX 3060 8GB 和 3060 Ti GDDR6X 显卡将于 10 月末推出

IT之家 9 月 12 日消息，外媒 VideoCardz 的消息来源确认，英伟达将在 10 月末发布多款新的 RTX 30 系列显卡。

正如此前 MegaSizeGPU 报道的那样，消息称英伟达在制造新的 RTX 30 显卡。董事会合作伙伴认为，这是为竞争日益激烈的中端市场提供更多产品的尝试。

消息称，英伟达将推出具有 8GB 显存的 RTX 3060 显卡，比原版少了 4GB。原版在美国的售价为 350 美元，因此这款新的 8GB 版价格可能低于 300 美元。

此外，英伟达还在更新配备 GDDR6X 显存的 RTX 3060 Ti，假设它具有与 RTX 3070 Ti 相同的 19 Gbps 显存，那么带宽将从 448 GB / s 增加到 608 GB / s（增加 36%）。

到目前为止，尚未确认配备 GA102 GPU 的 RTX 3070 Ti，此类型号通常是特定地区的，不会在全球销售。

▼ RTX 30 系列显卡规格，图自 VideoCardz

IT之家了解到，英伟达预计会在 9 月 20 日介绍 RTX 40 系列显卡架构，首款型号 RTX 4090 预计在 10 月发布，之后英伟达将发布 RTX 4080 和 RTX 4070 型号，明年初 CES 发布中端 RTX 4060 型号。