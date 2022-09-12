AMD RX 6600M 笔电 GPU 当台式机显卡卖，比 RX 6600 还便宜

IT之家 9 月 12 日消息，AMD 去年 10 月发布了 Radeon RX 6600 显卡，旨在为中端游戏市场带来高刷新率的 1080p 游戏体验，原价 2499 元，玩家纷纷差评。

不久前，有部分商家将 NVIDIA RTX 30 笔记本电脑上的 GPU 封装为完整的台式机显卡去卖，而这些商家最近也开始考虑移动平台的 AMD Radeon RX 6000 系列 GPU。

说到这里可能有人问了，为什么会有人愿意购买笔记本电脑 GPU 来充当桌面卡呢？其实理由很简单，这些卡在矿潮时期远比桌面显卡便宜得多，尤其是部分 OEM 大量购买移动平台 GPU，所以成本就会比桌面显卡 GPU 低得多，然后只需要将它们稍微加工一下，就可以用在台式电脑上。

不单单京东、淘宝有这种商家，全球速卖通等国际平台也有，例如下图所示，RX 6600M 型号最低约 180 美元（约 1249.2 元人民币），几乎相当于 RX6600“半价”，而同平台 RX 6600 现在也有 269 美元（约 1866.86 元人民币）。

IT之家了解到，RX 6600M 规格与桌面 GPU 基本相同，两者都配备 Navi 23 GPU，频率在 2.4-2.5 GHz 范围内，都配备 128bit 总线的 8GB GDDR6 内存，并且具有相同的 14Gbps 速度。

不过限制笔记本电脑性能的主要因素是功耗，因为台式机完全可以不用考虑功耗，类似英伟达、AMD、英特尔下一代产品的策略。据介绍，上述移动 GPU 限制为 100W (TGP)，而一般台式机显卡则为 132W (TBP)。

根据 Miyconst 的评测，这款笔记本 GPU 可以正常超频，最高频率可达 2.5GHz，但显存超频似乎没什么作用，而且 GPU-Z 也可以确认这是一款移动 GPU，并且与 AMD 驱动程序完全兼容。