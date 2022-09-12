中秋免费月饼领取？中国科大发 4 万多封钓鱼邮件：大一新生“中招”最多

IT之家 9 月 12 日消息，近日，有中国科学技术大学学生在社交平台发文称，收到了“中秋免费月饼领取”的邮件，但填写资料后却没有领到月饼。校方人士表示，这其实是“全校首次钓鱼邮件演练。”

根据学校邮件显示，此次演练共向全校师生发送模拟钓鱼邮件 4.5 万多封（其中学生 3.8 万多封，教工 6000 多封），截至 9 月 8 日上午，共有 3500 多人在伪造的统一身份认证界面提交了信息。校方介绍，其中人数最多的是本科一年级新生。他们相关网络安全知识比较欠缺，下一步会着重对他们进行网络安全培训。

值得一提的，本次钓鱼邮件演练中，中国科大精心设计了几个常见的钓鱼“漏洞”，比如仿冒的发件人地址：“vstc.edu.cn”、不存在的科大部门：“中科大邮箱管理中心”、错误的联系：非 6360 开头等。

中国科学技术大学公布的数据显示，2022 年 1 月-8 月，校邮件服务器共收到电子邮件 1.1 亿封，其中 1 亿封（占比 90%）被判定为垃圾邮件。2022 年 1 月-8 月，校邮件服务器有 921 个账号被黑客窃取密码发送垃圾邮件，平均每天近 4 个账号被窃取密码。2022 年网络信息中心定向发送欺骗邮件提醒已达 2000 人次。

中国科大称，发现近一个月以来，不法分子开始针对学校的人员特点，编写针对性的钓鱼邮件，手段也越发隐蔽。请各位师生一定不能放松警惕，让犯罪分子有可乘之机！

国家网络安全宣传周（简称“网安周”）于 9 月 5 日 —11 日举行，中国科大表示，9 月 6 日为网安周校园日，旨在增强广大师生网络安全意识和防护技能，营造“绿色上网、文明上网、安全上网”的校园网络文化氛围。网络安全和信息化办公室与网络信息中心联合举办系列活动，当天向各校区的师生发放了网络安全宣传手册，并在校园巴士站安排了宣传视频轮播，此外还在东区师生活动中心广场举办了有奖竞答活动。