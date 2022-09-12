Steam Deck 掌机成功运行索尼 PS Vita 模拟器，之前已实现 Switch

IT之家 9 月 12 日消息，PlayStation Vita 是索尼电脑娱乐（SCEI）于 2011 年推出的掌上型游戏机，简称 PSV，后于 2013 年推出 PSV-2000，于 2015 年停止第一方游戏开发计划，2019 年宣布正式停产。

虽然 PS Vita 似乎已经被时代淘汰了，但这款代表许多人童年的掌上游戏机依然有着属于它的魅力，例如优雅的设计和多功能性游戏。

YouTuber @ETA Prime 带来了一份教程，指导人们如何在 Steam Deck 平台上玩 PSV 游戏。

简单来说，Steam Deck 可以运行 PSV 模拟器“Vita 3K”，所以运行的游戏库容量又获得大幅扩充。此外，PSV 还支持 Netflix 串流，这也是 PSV 模拟器在 Steam Deck 掌机上的一大潜在用途。

Vita 3K 是支持 Windows 和 Linux 系统的模拟器，目前还处于早期开发阶段，尚不能支持所有 PSV 游戏。不过，作为“世界上第一个功能性 PlayStation Vita 模拟器” ，它的性能相当不错，而且可玩的模拟游戏也会越来越多。

ETA Prime 表示，Steam Deck 在运行 PS Vita 软件时使用的 AMD GPU 可能存在问题，因为他提到许多 PS Vita 模拟游戏在他也尝试过的配备 Intel 的 Windows 计算机上可以运行得更好。

除此之外，YouTuber @The Phawx 在今年 3 月还发布了一段视频，展示了 Steam Deck 运行模拟器的效果，他还公布了该如何安装相关软件的教程，不过后续被任天堂警告下架。

《V 社 Steam Deck 掌机运行 NS 模拟器相关视频被任天堂警告下架》