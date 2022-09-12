齐鲁二号和齐鲁三号进行多系统联试联调测试，将于 11 月择机发射

IT之家 9 月 12 日消息，据央视报道，山东产研卫星院在中秋节假期期间也依然在坚守岗位，相关科研团队正在对即将发射的齐鲁 2 号和齐鲁 3 号遥感卫星进行系统测试，预计将于今年 11 月择机发射入轨。

根据卫星模拟飞行姿态，他们要随时编辑遥感数据处理算法。山东产研卫星院数据部部长侯富城：“对系统的性能，包括这个目标分析的时间、拍摄的精度，这些都要做一些分析，然后测控系统通过地面站去把这些指令传到卫星上去。”

IT之家曾报道，去年 4 月 27 日 11 时 20 分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，以“一箭九星”的方式成功将齐鲁一号、齐鲁四号、佛山一号等 3 颗主星送入预定轨道。

据介绍，今年 11 月份，齐鲁 2 号、3 号卫星进入太空后将与齐鲁 1 号、4 号卫星完成组网运行，具备在不同气象条件下达到 0.5 米高精度对地观测能力，将完成以齐鲁卫星星座系统平台为支撑，建设齐鲁系列、数字农业、智慧黄河与碳收支管理的国家重大信息科技基础工程设施。

山东产业技术研究院副院长雷斌表示：“上游盯着卫星技术创新，下游围绕应用产业布局，要让卫星真正实现天上好用，地上用好，未来逐步出世，就可以实现卫星从组装集成到性能测试全流程的产业化，除了满足自己用，还能承接全国卫星制造的业务。”

值得一提的是，山东产研院此前与东营市人民政府签订合作协议，合作建设山东省首家齐鲁卫星地面站；同时与香港航天科技集团、中科院、清华大学等合作，系统推进 40 颗齐鲁-金紫荆农业卫星星座，10 颗碳卫星星座和 4 颗黄河卫星星座的规划论证与实施布局。其中，齐鲁-金紫荆农业卫星星座第 1 颗试验星将于 2022 年 7 月与齐鲁二号、三号卫星搭载同一枚火箭发射，6 颗业务星计划于 2022 年年底发射，碳卫星星座第 1 颗碳卫星试验星计划于 2023 年年初发射。

未来 3—5 年，齐鲁卫星星座将要构建由 20 余颗遥感卫星为核心支撑的完整的卫星遥感生态链。