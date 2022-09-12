华硕推出灵耀 14 2022 锐龙版：搭载 AMD R7 5825U、2.8K OLED 屏

感谢IT之家网友 会飞的小笼包 的线索投递！
IT之家 9 月 12 日消息，华硕灵耀14 2022 推出了锐龙版，搭载 AMD R7-5825U 处理器，辅以 512GB PCle SSD+16GB 内存，采用 14 英寸 2.8K OLED E4 屏幕，官方商城 5999 元。
IT之家了解到，该机搭载了 14 英寸大屏，16:10 比例，屏占比达 90%，拥有 100% DCI-P3 超广色域、2880×1800 分辨率、90Hz 刷新率、10bit 色彩、600 尼特亮度，通过莱茵认证、潘通认证、True Black 认证，支持 180° 开合，金属机身，厚约 15.9mm，重约 1.3kg。
据介绍，这款笔记本采用了 12V 6H 风扇，性能释放达 30W，可通过 Fn+F 切换三档性能模式。
其他方面，该机配备了 NumberPad 数字触控板，电源键集成指纹识别，配备 75Wh 大电池，可达 20 小时续航，拥有 3DNR 降噪摄像头，支持 AI 语音降噪，支持双天线 WiFi 6E，提供 2 个 Type-C 全功能接口，支持 PD 快速充电，预装 Win11 系统和正版 office。