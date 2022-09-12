索尼 Xperia 1 IV 推出 16GB + 512GB 版本，约 8500 元

IT之家 9 月 12 日消息，在今日午间的索尼新品发布会上，官方推出了 Xperia 1 IV 专属配件 —— 游戏风扇扩展坞 Xperia Stream。

与此同时，索尼发布了 Xperia 1 IV 的 16GB + 512GB 版本，以及搭配该风扇扩展坞的 Xperia 1 IV Gaming Edition。

IT之家了解到，16GB + 512GB 版新机其余配置与原版 Xperia 1 IV 相同，价格为：

Xperia 1 IV 16GB + 512GB：174900 日元（约 8500.14 元人民币）

Xperia 1 IV Gaming Edition（16GB + 512GB 版 + 风扇扩展坞）：189200 日元（约 9195.12 元人民币）

索尼 Xperia 1 IV 采用跟上一代相同的 6.5 英寸 4K AMOLED 显示屏，21:9 屏幕比例，支持 120Hz 的刷新率，屏幕亮度提高了 50%。

配置方面，索尼 Xperia 1 IV 采用了骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器，可以通过 microSD 插槽进行扩展，运行安卓 12 系统。

后置相机方面，索尼 Xperia 1 IV 主摄像头采用 1/1.7 英寸的传感器，支持 OIS 光学防抖。超广角摄像头是一个 1/2.5 英寸的传感器，支持自动对焦。潜望式长焦摄像头是一个 1/3.5 英寸的传感器，也支持 OIS 光学防抖和自动对焦。

索尼表示，三个摄像头支持 120 帧 / 秒的 4K 视频拍摄，都提供带有 FlawlessEye 的光学防抖，眼部自动对焦，以及实时物体跟踪和自动对焦。所有相机都能够利用图像堆叠来扩大动态范围，并能在启用自动对焦 / AE 和 HDR 的情况下进行 20 fps 的连拍。背面的 RGB 红外传感器向控制相机白平衡的 AI 算法提供信息，还有一个 3D ToF 传感器。

其他方面，Xperia 1 IV 的电池容量提高了 500 毫安时，总容量为 5000 毫安时，并且支持 30W 快速充电，可以在半小时内充到 50%，支持 Qi 协议无线充电。此外，索尼 Xperia 1 IV 依旧保留一个 3.5 毫米耳机插孔，前置立体声扬声器也得到了改进，最大音量增加了 10%，还增加了 20-50% 的低音。对于无线音频，该机是首批支持新的蓝牙 LE Audio 技术的手机之一，支持 LDAC 蓝牙音频传输。