奇瑞捷途大圣 i-DM 插混车型现已上市：纯电续航 100km，14.99/16.99 万元

IT之家 9 月 12 日消息，捷途旗下全新 A 级 SUV 捷途大圣已经上市，一共 8 个型号，其中 1.6T+7DCT 燃油版拥有六款车型，自 9.99 万元至 13.59 万元不等，而且插混版大圣 i-DM 共推出两款 1.5T+3DHT 车型，分别为 14.99/16.99 万元。

据介绍，新款插混版大圣 i-DM 车型长宽高分别为 4590/1900/1685mm，轴距 2720mm，属于紧凑型 SUV。新车采用全新的“斗战机甲”家族式设计语，整体看上去非常有个性。

动力方面，捷途大圣 i-DM 搭载了一套 1.5T+3DHT 的插电式混合动力系统，匹配 3 挡 DHT 变速箱，综合最大功率为 326Ps，最大扭矩 565Nm，纯电动续航里程可达到 100km，综合续航里程更是可以开到 1000km，WLTC 综合油耗 1.8L / 100km，最高车速 180km / h。

官方表示，i-DM 版本也是同级唯一拥有双电机驱动的车型。

IT之家了解到，捷途大圣 i-DM 的内饰比较简洁，内部采用了 15.6 英寸的超窄边框中控屏与 8 英寸的液晶仪，围绕腾讯生态打造，支持车载微信以及 20 多种 App，例如腾讯、高德、百度地图等都融入在内。

新车搭载第三代高通骁龙八核芯片，还拥有“斗战模式”、“守护模式”、“舒享模式”、“K 歌模式”四种场景，可以通过方向盘按键或语音控制开启。

此外，它支持车道偏离预警、前方碰撞预警、主动刹车、车道保持辅助系统、前驻车雷达、后驻车雷达、倒车影像、360° 全景影像、540° 全景影像、定速巡航、全速自适应巡航、L2 级别智能辅助驾驶、上坡辅助、抬头显示系统、手机无线充电等功能。

奇瑞汽车表示，昆仑智混平台作为昆仑架构子系统，是更具智能属性的动力系统，将进一步强化捷途汽车产品的智能动力优势，同时为捷途汽车 2024 年全面实现绿牌化奠定动力基础。