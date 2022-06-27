曝华为智选车与奇瑞等敲定合作：正打造高端智能品牌，项目代号 E0X

IT之家 6 月 27 日消息，36 氪 6 月 14 日报道称，华为智选车已经在行业里大范围铺开，其在金康新能源之外，已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车，以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。华为方面则回应称：目前没有可披露的信息。

据第一电动网，华为智选车已基本敲定与奇瑞的合作，双方计划打造一个高端智能品牌，该项目代号为 E0X，定位高于星途，首款纯电 B 级轿车预计在 2023 年下半年推出。此外，高新华也被爆料是高端智能电动项目“E0X”的牵头人。

据称，奇瑞与华为智选合作后将至少推出 2 款车型，分别是 E03 和 E0Y。消息人士称，其中 E03 是一款纯电轿车，E0Y 是一款 SUV 车型，这两款车将采用轻量化的钢铝混合车身，还将搭载大算力的计算平台。

IT之家了解到，华为不造车，而是为其他车企供应产品决解方案。目前华为已经与多个车企进行合作，包括与长安、宁德时代合作成立的阿维塔、与小康合作打造的 AITO 品牌，均有不错的评价。

报道还指出，奇瑞与小康等车企的合作不同，他们不希望完全绑定华为，更希望保留“自主性”。据称，奇瑞高端智能电动车项目在内部目前由该公司执行副总经理、星途品牌总经理高新华牵头，而且高新华同时还兼任奇瑞工程研发总院院长。