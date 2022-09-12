鼠鼠模拟器来了，冒险解谜游戏《精灵与老鼠》定档 9 月 27 日发售

IT之家 9 月 12 日消息，继猫猫模拟器《Stray》后，鼠鼠模拟器也来了。冒险解谜游戏《精灵与老鼠》发售时间定档 9 月 27 日，登陆 PC（Steam、Epic 和 GOG）平台，支持中文。

据介绍，玩家将扮演拥有宽广心胸的小老鼠 Lila，将友善与光明带给 Sainte-et-Claire 的人们。在这段赏心悦目的叙事冒险中，探索古老风情的法国村镇，结交惊人的朋友，做好事帮助需要帮助的人。

IT之家了解到，该游戏配置要求较低，推荐配置只需要 GTX 660 即可游玩，存储空间也只要 1GB。

游戏介绍：

在震撼的雷暴将二“人”连系到一起之后，小老鼠 Lila 和雷灵守护者 Lumion 这一对奇妙盟友将会同心协力，恢复自己古老村镇的平衡。所幸 Lila 胸怀宽广，还有电化的新能力能够助她一臂之力。引导她，穿越 Sainte-et-Claire，展开一段暖心冒险，与众多被称为“Kibblin”的欢乐电力之灵结交朋友，再次照亮这座村镇。

《The Spirit and the Mouse》是一款注重叙事的冒险游戏，您将在这个世界中搜索每个角落，收集各种物品以协助自己继续旅途，完成各种目标，帮助需要帮助之人。

听取村镇居民遇到的问题，寻找乱跑的 Kibblin，解决村镇新近出现的电力问题。做多多的善事，和这些活泼的电力之灵一起协作，Lila 就能帮助 Lumion 重返自己的天空家园！

游戏特性

探索迷人的法国村镇 Sainte-et-Claire，从小老鼠的视角，按照自己节奏探索这里的秘密！

使用基于电力的能力，穿越于周遭的世界，解决角色驱动的谜题，将村镇居民的故事赋予生命。

进行各种任务，帮助遇到遇到麻烦的当地居民；通过趣味十足的迷你游戏，将淘气的 Kibblin 安抚下来。

在冒险过程中收集能量与欢乐，解锁全新能力。

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