Meta Quest Pro 高端 VR 头显真机曝光，被落在酒店里了

IT之家 9 月 12 日消息，此前爆料称 Meta Quest Pro 高端 VR 头显即将发布，现在一个游戏主播在 Facebook 晒出了这款设备的真机。

该设备的包装盒上印有 Meta Quest Pro 的名称，并且写有“不得转售 - 工程样品”，VR 头显正面有三个摄像头。

此外，该设备的手柄十分小巧，而且取消了中间的圆环镂空设计，预计传感器进行了重新布置。

据 The Verge 报道，爆料人称该设备被落在了酒店，目前已经被认领走了，看来这个内部人士可能要受处罚了。

彭博社的 Mark Gurman 此前表示，一位知情人士透露这款新头显将超过 1000 美元（约 6940 元人民币）。新机将拥有更好的 GPU 和更低的功耗，它还将包括用于模拟增强现实色彩的外部高分辨率摄像头、眼球追踪、更多存储空间、新的控制器和用于虚拟现实的高分辨率显示器。

分析师郭明錤则认为，Meta 的高端头显 Quest 2 Pro 将支持 VR 和 AR，采用 mini-LED 显示屏和 2P Pancake 短焦透镜，采用约 16 个摄像头（10 个用于头显和 6 个用于两个手柄），搭载高通的 XR2 处理器，支持眼球追踪、面部表情识别和 3D 感应，将于今年第三季度量产，下半年的出货量将达到约 200 万台。

IT之家了解到，自去年以来，Meta 就一直在暗示将推出新款头显设备，项目代号为“Project Cambria”。Mark Gurman 表示，这款设备是 Meta 最主要的优先级项目，该公司最近缩减了智能手表等其他硬件项目的开发规模，对标的是苹果明年将会推出的 MR 头显。

Meta 将于 10 月 11 日召开年度 VR 大会 Connect，预计会发布这款 Meta Quest Pro 高端 VR 头显，我们可以期待一下。