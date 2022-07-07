Meta 领先苹果一步，将推出 Quest Pro 提前布局高端头显市场

IT之家 7 月 7 日消息，开发者 @SteveMoser 在 Meta 的 iOS 版 VR 头显应用中发现了一段配对代码，证实 Meta 即将推出的高端 VR 头戴设备（Project Cambria）最终命名为“Meta Quest Pro”。

彭博社的 Mark Gurman 表示，一位知情人士透露这款新头显将超过 1000 美元。新机将拥有更好的 GPU 和更低的功耗，它还将包括用于模拟增强现实色彩的外部高分辨率摄像头、眼球追踪、更多存储空间、新的控制器和用于虚拟现实的高分辨率显示器。

分析师郭明錤此前表示，Meta 的元宇宙硬件、头显业务放缓。Meta 将 2022 年元宇宙硬件的出货量预测削减了 40%（从 1000 万-1100 万降至 700 万-800 万）。此外，Meta 还暂停了 2024 年之后的所有新头显 / AR / MR 硬件项目。

他认为，Meta 的高端头显 Quest 2 Pro 将支持 VR 和 AR，采用 mini-LED 显示屏和 2P Pancake 短焦透镜，采用约 16 个摄像头（10 个用于头显和 6 个用于两个手柄），搭载高通的 XR2 处理器，支持眼球追踪、面部表情识别和 3D 感应，将于今年第三季度量产，下半年的出货量将达到约 200 万台。

IT之家了解到，自去年以来，Meta 就一直在暗示将推出新款头显设备，项目代号为“Project Cambria”。该公司可能会在今年晚些时候公布这款耳机的官方名称，以及具体细节。

Mark Gurman 表示，这款设备是 Meta 最主要的优先级项目，该公司最近缩减了智能手表等其他硬件项目的开发规模，对标的是苹果明年将会推出的 MR 头显。

Meta 发言人拒绝置评，但考虑到 Meta 通常会在 10 月份发布新的头显和相关 App，我们预计用不了太久就可以看到更多关于这款新机的信息。