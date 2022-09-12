与第三方启动器冲突，三星手机会禁用安卓 12L 任务栏

IT之家 9 月 12 日消息，Galaxy Z Fold 4 是三星首款运行 Android 12L 的手机。新版操作系统也已面向 Galaxy Tab S7、Galaxy Tab S8 和 Galaxy Z Fold 3 发布。它带来了谷歌为大屏幕设备设计的所有功能，包括任务栏。

用户可以使用任务栏从任何地方启动喜爱的应用程序。它简化了应用程序切换并改进了分屏多任务处理。但是，三星在 One UI 4.1.1 中的任务栏实现与现有的 Android 12L 略有不同。根据 9To5Google 说法，当用户使用第三方启动器时，三星设备中的任务栏会被禁用。

要查看三星禁用该选项的原因，用户必须强制操作系统允许使用任务栏，即使使用的是第三方启动器。要绕过该限制，用户必须导航到设备上的设置 » 显示 » 导航栏，然后向下滚动到寻找其他部分。即使使用第三方启动器，单击它也会显示打开任务栏的选项。

但是，当用户将任务栏与第三方启动器（例如 Niagara）一起使用时，会很快注意到即使在多任务菜单中任务栏仍然可见。用户可以在任务栏和多任务菜单底部看到应用程序图标。整个 UI 看起来格格不入。这不是唯一的问题。启动器有时也会崩溃，有时不显示任何应用程序。用户必须打开和关闭任务栏才能解决此问题。

在一些 Android 12L（至少在 Pixel 设备上），即使使用第三方启动器，任务栏也会出现。不过，与三星的 One UI 4.1.1 类似，这些 Android 12L 继续在多任务菜单中显示任务栏。有时，它不会将任务栏上的图标与启动器 Dock 栏的图标同步。

因此，这似乎是 Android 12L 本身的问题。在谷歌为这个问题提供修复之前，如果用户想在 Galaxy 设备上使用任务栏，最好使用现有的三星启动器。