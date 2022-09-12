德国为节能关闭夜间广告牌 / 霓虹灯，协会质疑“这样做或更费钱”

IT之家 9 月 12 日消息，关闭夜间广告显示牌是德国政府的节能措施之一。德国《世界报》援引德国户外广告协会（FAW）报道称，德国新批准的夜间关闭户外广告以节省能源的指令最终可能比保持照明的成本更高。

根据德国经济部长 Robert Habeck 制定的新规定，从 9 月 1 日起，德国各地的照明广告牌和霓虹灯必须在夜间和一天中的大部分时间（晚上 10 点至下午 4 点）关闭。

然而，FAW 总经理 Kai-Marcus Thasler 告诉《世界报》，该措施将难以实施。

“到目前为止，受影响的系统中最大的部分是广告牌，它们迄今为止都配备了自动感光功能。这种感光控制现在必须由电工取代，每个指示牌上都有计时器，”他说。

Thasler 解释说，他的组织缺乏资金、材料和熟练工人来快速开展这项工作，而且户外广告系统中的照明是防止显示面板起雾和结冰的热源。

“为了防止永久性损坏，必须安装供暖系统来取代照明，但它们的能源需求会高出很多倍，”他说。

此外，大约 92500 个照明广告牌转换为新标准的过程非常耗时，并且在 2023 年 2 月禁令到期之前可能无法完成。该广告协会负责人还指出了对利润的潜在影响，因为广告牌是“最节能的媒体之一”。

“由于监管而从 [户外广告] 转移到其他媒体的每一欧元广告都将与监管的目标背道而驰，”Thasler 警告说，并指出“已经很清楚，所描述的成本广告媒体的技术改造，无论是在能源消耗还是所需投资方面，都将远远超过可以实现的节约。”

IT之家获悉，根据德国经济部的说法，该法令将减少约 2% 的能源消耗。然而，FAW 负责人表示，无法计算出真实数字，因为广告牌的能耗是商业机密。