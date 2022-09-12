全新福特 E-Transit Custom 发布：380 公里续航，支持 125 千瓦快充

IT之家 9 月 12 日消息，当地时间 9 月 8 日，福特 Ford Pro 宣布将在欧洲市场推出全新纯电厢式货车 ——E-Transit Custom。

目前，Ford Pro 推出的首款纯电商用厢式货车 E-Transit 销量已突破 8300 辆。E-Transit Custom 是 Ford Pro 计划于 2024 年在欧洲推出的 4 款纯电商用车型之一。

E-Transit Custom 配备 400 伏 74 千瓦时电池，能量密度比 E-Transit 提高 12%，可实现 380 公里的目标续航里程，同时标配热泵空调系统。用户还可以按需选择最大输出功率 100 千瓦或者 160 千瓦的电动机，两款电动机均提供 415 牛・米峰值扭矩。

充电方面，E-Transit Custom 配备 11 千瓦三相交流车载充电器，可以在 7 至 8 小时内完成车辆充电，同时支持 125 千瓦直流快充，可以在 41 分钟内对车辆完成 15%-80% 的充电，5 分钟的直流快充能够为车辆补充 38 公里续航里程。

IT之家了解到，福特表示，车辆的驾驶舱还可以变身为小型办公室，配备 5G 网络连接，智能方向盘也可折叠成符合人体工学的笔记本电脑和平板电脑支架。此外，车内拥有超过 30 个独立模块可以通过福特 Power-up 来远程升级更新。

据介绍，E-Transit Custom 还拥有 1.1 吨的荷载能力，搭载独立后悬挂系统。福特预计将在 2023 年秋在位于土耳其科贾埃利的工厂投产 E-Transit Custom。