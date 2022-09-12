英特尔初步确认：第 13 代酷睿 Raptor Lake i9-13900KS 芯片高达 6GHz，还有 8GHz 超频

IT之家 9 月 12 日消息，根据泄露的报告，英特尔第 13 代 Raptor Lake 发布即将到来，因此，大量信息正在四处传播。据称有关 SKU 的细节已经浮出水面，最初只是基本规格的形式，随后是更深入的细节。几天前，随附的 Z790 芯片组详细信息以及据称官方英特尔 Raptor Lake 幻灯片也被泄露。

在今天的英特尔 Tech Tour 2022 活动中，英特尔正式分享了有关其即将推出的 Raptor Lake 处理器的更多信息。Tech Tour 是针对其以色列开发中心推出的，该公司谈到了多年来在以色列开发中心取得的所有成就，从 1979 年的 8088 一直到即将推出的最新第 13 代 Raptor Lake (RPL) 酷睿处理器。

今天宣布的令人兴奋的部分是 RPL 上的时钟频率得到确认。虽然英特尔在过去几代 CPU 中一直在提高时钟频率，但这一次，Raptor Lake 现在被证实具有疯狂的 6GHz 基本时钟频率。

之前泄露的有关 Core i9-13900K 和 13900KF 的信息并没有达到这个速度水平。因此，英特尔很可能暗示酷睿 i9-13900KS SKU 的基本速度为 6GHz ，其中 KS 样本基本上是预装箱芯片，开箱即用，具有非常高的时钟速度。

英特尔还透露，Raptor Lake 的超频时钟频率达到 8GHz 的世界纪录。上图显示了运行在 8.1GHz 的 13900KF 工程样本 (ES)。上图还证实了 13900KF 的 5.8GHz 睿频速度，在早些时候的幻灯片中被泄漏。

IT之家获悉，英特尔 13 代酷睿处理器将在北京时间 9 月 28 日凌晨发布，10 月 20 日上市，首发上市型号包括 i9、i7、i5 的 K 系列型号。13 代酷睿 i9K 型号会在 9 月 28 日发布后在国内开启预售，之后，10 月 13 日似乎还有一场国内发布会，届时 i7K 和 i5K 型号将开启预售。