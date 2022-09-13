微软 Win11 Beta 预览版 22621/22622 发布，无法卸载具有相互依赖关系的应用

IT之家 9 月 13 日消息，微软今日面向 Windows 11 Beta 预览频道用户推送了 22621.598 和 22622.598(KB5017390) 版本更新。

22622.598 版本将推出新功能，而 22621.598 版本的新功能默认关闭。用户在更新到 22621.598 后，也可以手动选择继续升级到 22622.598。

22622.598 版本更新说明如下：

改进：

设置：

用户暂时将无法再卸载具有相互依赖关系的应用（例如当安装了 Steam 游戏后，将无法单独卸载 Steam 或者游戏）或在设置 > 应用 > 安装的应用 下修复 Win32 应用。用户仍然可以修改和卸载没有相互依赖的 Win32 应用。

修复：

文件资源管理器：

修复了一个问题，该问题导致“在单独的进程中启动文件夹窗口”的一小部分内部人员由于 explorer.exe 崩溃而无法在最后两个版本中启动文件资源管理器。

修复了文件资源管理器全屏 (F11) 时无法与文件资源管理器顶部（使用地址栏）交互的问题。

修复了命令栏项目（如复制、粘贴和清空回收站）可能意外未启用的问题。

已知问题：

锁定屏幕上的网络图标不起作用，并且会导致锁定屏幕崩溃。用户可能需要重新启动设备才能登录。登录后，用户可以根据需要在无线网络之间切换。

22622.598 和 22621.598 版本共同修复的内容如下：

修复了创建重复打印队列的问题。

修复了影响漫游用户配置文件的问题。登录或退出后，用户的某些设置不会恢复。

IT之家小伙伴可以在 设置 > Windows 更新中查找这两个版本进行下载更新。