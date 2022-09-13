vivo X Fold+ 折叠屏新机入网工信部，搭载骁龙 8+ Gen 1

IT之家 9 月 13 日消息，vivo X Fold+ 折叠屏新机要来了，型号为 V2229A 的新机已入网工信部，支持 5G 网络、双卡双待。

根据此前爆料，vivo X Fold+ 将采用 2K+ 120Hz LTPO 屏幕，前置 16MP 摄像头，后置 50MP+48MP+12MP+8MP 四摄组合，内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充与 50W 无线快充。

▲ vivo X Fold

Google Play 信息显示，即将推出的 vivo 可折叠产品型号为 V2229A，名称为 vivo X Fold+，并非此前预计的 vivo X Fold S。

▲ 图源：MySmartPrice

IT之家了解到，从 Geekbench 跑分网站曝光的信息来看，vivo X Fold+（V2229A）机型搭载 8 核处理器，包括一个 3.19GHz 的超大核、3 个 2.75GHz 的大核和 4 个 2.02GHz 的小核，这也意味着该机将搭载骁龙 8+ Gen1 处理器。

此外，Geekbench 信息显示，vivo X Fold+ 将配备 12GB 内存，搭载 Android 12 操作系统。