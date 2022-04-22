vivo X Fold 折叠旗舰今日开售：全球首发内外双 120Hz E5 屏幕，8999 元起

IT之家 4 月 22 日消息，vivo X Fold 折叠屏手机于 4 月 11 日发布，全球首发内外双 120Hz E5 屏幕，搭载高通骁龙 8 旗舰芯片，将于今日正式开售。

12GB+256GB 版本售价 8999 元；

12GB+512GB 版本售价 9999 元。

IT之家了解到，vivo X Fold 拥有晴山蓝和梧桐灰两款配色，采用“方圆天阶”独创设计，配备航天级浮翼式铰链，搭载双屏幕指纹。

内屏方面，vivo X Fold 内屏为 8.03 英寸的超感折叠巨幕，拥有 E5 发光材料、三星的钻石排列、2K + 的分辨率和 120Hz，配置超导消反镀膜，搭载自研的基于 LTPO 调试的自适应刷新。

同时，vivo X Fold 拥有全球首发内外双 120Hz E5 屏幕，配备大音腔立体对称双扬和独立 Hi-Fi 芯片。在闭合状态下打开，vivo X Fold 还支持 60-120 度悬停效果，支持悬停拍摄、悬停观影、悬停运动以及悬停视频通话。

配置方面，vivo X Fold 搭载高通骁龙 8 旗舰芯片，同时联合高通深度定制 SPU，配备全局静音的物理静音键，内置 4600mAh 电池，支持 66W 双电池闪充，官方称充满整块电池只需 37 分钟，同时支持 50W 无线闪充和 10W 反向充电，还配备 80W 双 C 口充电器。

影像方面，vivo X Fold 搭载全焦段蔡司四摄，搭配 vivo 影像算法矩阵，还拥有蔡司自然色彩、蔡司超级夜景、蔡司质感人像及运动抓拍 3.0 等功能。