NASA 阿耳忒弥斯 1 号探月火箭推迟到不早于 9 月 27 日发射

IT之家 9 月 13 日消息，美国宇航局（NASA）此前计划在 9 月 23 日或 9 月 27 日发射阿耳忒弥斯 1 号，该火箭将使用太空发射系统（SLS）大型火箭将猎户座太空舱送入月球轨道，进行无人驾驶的测试飞行。但该机构周一（9 月 12 日）晚间在一篇博文中宣布，9 月 23 日这个日期已不再适用，现在的目标是 9 月 27 日发射阿耳忒弥斯 1 号，可能的备份日期是 10 月 2 日。

美国宇航局首次尝试在 8 月 29 日发射任务，但由于 SLS 第一级 RS-25 发动机中的一个温度读数异常而受阻。任务小组很快追溯到一个有问题的温度传感器，并让 SLS 和猎户座准备在 9 月 3 日再次尝试发射。

然而，NASA 在 9 月 3 日再次宣布，原定于当天升空的 SLS 因燃料泄漏问题取消发射。泄漏发生在一个“快速断开”处，这是一个连接 SLS 核心级和来自火箭移动发射塔的推进剂管道的接口。美国宇航局在更新中写道，阿耳忒弥斯 1 号团队上周更换了快速断开装置周围的两个密封件，并在周末完成了与该问题有关的其他维修工作。

美国宇航局现在正准备进行 SLS 燃料测试，该测试将向 SLS 泵入超冷推进剂，以确认泄漏确实已经被修复。该机构曾计划在 9 月 17 日进行该测试，但现在已被推迟到不早于 9 月 21 日。

NASA 官员在周一的博文中写道："更新的日期代表了对多个后勤问题的仔细考虑，包括有更多的时间来准备低温演示测试的额外价值，以及随后有更多的时间来准备发射"。"这些日期还允许管理人员确保团队有足够的休息时间，并补充低温推进剂的供应。"

IT之家了解到，“阿耳忒弥斯”是美国新的登月计划，以希腊神话中的月亮女神“阿尔忒弥斯”命名，以呼应上世纪 60 年代至 70 年代初的“阿波罗”登月计划，同时寓意新计划包括实现首名女性宇航员登月。2019 年，“阿尔忒弥斯”计划正式问世，通过 SLS 搭载“猎户座”飞船，在 2024 年前将美国宇航员送上月球，2028 年前在月球表面建立永久基地，为登陆火星和深空探测任务奠定基础。作为“阿尔忒弥斯”计划的核心，SLS 和“猎户座”飞船的研发耗时超过 10 年，耗资 370 亿美元。在宇航员登月前，NASA 将进行“阿耳忒弥斯 1 号”无人绕月飞行测试和“阿耳忒弥斯 2 号”载人绕月飞行测试。