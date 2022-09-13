豪威率先推出用于笔记本电脑的 4K HDR 摄像头模块 OV08X

IT之家 9 月 13 日消息，豪威集团宣布率先为笔记本电脑带来 4K HDR 摄像头模块，新的 OV08X 号称是业界唯一的 9.2MP、0.7‑micron 图像传感器，可为下一代更轻薄的笔记本电脑提供 4K 分辨率，启用新的自动取景和人员存在检测功能。

据官方介绍，OV08X 可用于配备 16:10 (1920 x 1200) 纵横比显示器的笔记本电脑，且垂直长度（y 轴）仅占用 4mm，是笔记本电脑市场上第一款集成了四单元滤色片阵列和片上硬件拼图的图像传感器，可实时提供高质量的 9.2MP Bayer 输出（Bayer 格式指大多数彩色图像传感器在每个像素点位置只感应 RGB 三通道中一个通道的颜色，用于节约制造成本）。

豪威集团产品营销经理 Akeem Chen 称：“用户不再需要依赖外部网络摄像头进行高质量视频通话。OV08X 图像传感器使高端和旗舰笔记本电脑设计师能够使用高分辨率 4K 摄像头打造最薄的设备。”

此外，OV08X 图像传感器支持 AI 调整自动取景，在视频通话期间让用户始终处于屏幕中央，并且可以自定义视野。该传感器还支持人员存在检测，并可实现非接触式登录和自动锁定。该传感器内置低功耗图像信号处理器，可提供光感应模式和超低功耗，以最大限度地延长电池续航。

其余亮点：

基于 OMNIVISION 的 PureCel Plus‑S 堆叠芯片技术构建，模块占用空间小

以每秒 30 帧的速度输出 4K 视频

利用四单元像素合并和两次曝光交错的 HDR 时序，以最大限度地减少运动伪影并在困难的照明条件下捕捉清晰、清晰的视频

IT之家了解到，OV08X 图像传感器现已提供样片，将于 2022 年 12 月量产。