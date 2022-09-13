国产 GPU 厂商芯动科技加入中国首个桌面操作系统根社区 openKylin

IT之家 9 月 13 日消息，openKylin 社区是中国首个桌面操作系统根社区，致力于通过开源、开放的社区合作，打造“产业主导、平台自主、技术先进、生态丰富”的桌面操作系统根社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。

今日，国内的一站式 IP 和 GPU 解决方案提供商芯动科技宣布加入 openKylin，与众多业界领军的上下游生态伙伴共建共享，以社区链动产业共振，切实推进我国数字基础设施底座快速发展。

芯动科技（Innosilicon）是中国一站式 IP 和 GPU 解决方案提供商，在计算、存储和连接等三大领域具备核心竞争力。自成立以来，经过十六年累计数百次的先进工艺流片打磨，芯动已授权和定制量产支持全球逾 60 亿颗高端 SoC 芯片，与全球各大主流代工厂（台积电 / 三星 / 格罗方德 / 中芯国际 / 联华电子 / 英特尔 / 华力等）签约合作，是全球两大 5 纳米工艺认证的官方技术合作伙伴。

芯动科技已推出风华系列 GPU，最新发布的中国第一款 4K 级智能渲染数据中心 GPU“风华 1 号”和 4K 级高性能桌面级 GPU“风华 2 号”，已进入批量应用，一举改变中国高性能 GPU 商用无芯的历史。

IT之家了解到，openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。

openKylin 社区首批理事成员单位包括麒麟软件、普华基础软件、中科方德、麒麟信安、凝思软件、一铭软件、中兴新支点、元心科技、中国电科 32 所、技德系统、北京麟卓、先进操作系统创新中心等 13 家产业同仁和行业机构。

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