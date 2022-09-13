苹果 Lightning 达成“未来十年接口”宣言，下一代 iPhone 15 系列或改用 USB-C

IT之家 9 月 13 日消息，今天是苹果推出首次配备 Lightning 接口 iPhone 5 的 10 周年，该接口取代了之前源自 iPod 的 30-pin 接口。苹果前营销主管 Phil Schiller 将 Lightning 接口描述为“未来十年的现代接口”，而这一里程碑现已实现。

最新发布的 iPhone 14 / Pro 系列机型仍配备 Lightning 接口，但人们普遍预计苹果明年将在 iPhone 15 系列机型上更换到 USB-C 接口，听起来确实比较巧合。

IT之家了解到，苹果此前已经在其销售的每台 Mac 和几乎每台 iPad 上提供了 USB-C 接口，甚至包括 Studio Display、Pro Display XDR、部分 Beats 耳机和一些其他配件都使用了 USB-C。有传言称，即将推出的第 10 代入门款 iPad 也将采用 USB-C 接口，明年的 AirPods 充电盒和 MagSafe 电池组也不例外。

欧盟拟立法要求从 2024 年秋天开始，所有智能手机和配件都需要使用 USB-C 接口进行充电。The Verge 表示，该协议对苹果影响最大，因为苹果是唯一一家仍在使用专有接口而不是 USB-C 接口的大型智能手机制造商。2021 年，苹果在全球售出了 2.41 亿部 iPhone，其中约 5600 万部在欧洲售出。