C919 国产大飞机首次飞抵北京首都机场，最快本月取证年内交付

更新：《接近中国商飞人士：C919 国产大飞机将于 9 月 19 日象征时刻获颁适航证》

IT之家 9 月 13 日消息，飞常准 App 数据显示，9 月 13 日上午，两架 C919 国产大飞机先后从上海浦东机场起飞，首次飞往北京首都国际机场，分别于 10 时 51 分和 11 时 24 分到达。

数据显示，两架 C919 飞机注册号分别为 B-001F 和 B-001J，机龄分别为 2.9 年和 0.3 年，都是此前试飞过的大飞机，本次由上海飞往北京，也是显示为 C919 试飞。

据第一财经消息，这两架 C919 客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919 客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

IT之家了解到，C919 飞机全称 COMAC919，是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级 158-168 座，航程 4075-5555 公里。2015 年 11 月 2 日完成总装下线，累计 28 家客户 815 架订单，性能与国际新一代的主流单通道客机相当，于 2017 年 5 月 5 日成功首飞。

2022 年 5 月 14 日，中国商飞公司即将交付首家用户的首架 C919 大飞机首次飞行试验圆满完成。7 月 25 日，六架国产大型客机 C919 试飞机圆满完成全部试飞任务。8 月 1 日，中国商飞宣布，国产大飞机 C919 完成取证试飞。

前几日，注册号为 B-001G 的 C919 国产大飞机出现在了合肥新桥机场。如此密集的试飞，预计是在为取证和交付做最后准备。