接近中国商飞人士：C919 国产大飞机将于 9 月 19 日象征时刻获颁适航证

IT之家 9 月 13 日消息，据华夏时报报道，接近中国商飞方面的多位人士向记者透露，按照目前的计划，在 9 月 19 日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为 C919 颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。

按照目前的计划，年底前首架机也将交付给第一家运营商中国东方航空股份有限公司，而东航方面可能会将新机首次投入运营的时间放在 2023 年第一季度。

IT之家了解到，目前，C919 客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证。据第一财经消息，C919 最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

今日，两架 C919 国产大飞机先后从上海浦东机场起飞，首次飞往北京首都国际机场，分别于 10 时 51 分和 11 时 24 分到达。

另据中国东航 5 月发布的公告，拟引进 4 架 C919 国产大飞机，24 架 ARJ21 国产支线客机，目录单价 6.53 亿元。中国东航表示，本次非公开发行拟引进的飞机机型包括国产 C919 飞机、ARJ21-700 飞机，有利于公司继续坚定支持国产大飞机的国家战略，助力国产大飞机产业集群发展。

C919 飞机全称 COMAC919，是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级 158-168 座，航程 4075-5555 公里。2015 年 11 月 2 日完成总装下线，累计 28 家客户 815 架订单，性能与国际新一代的主流单通道客机相当，于 2017 年 5 月 5 日成功首飞。

2022 年 5 月 14 日，中国商飞公司即将交付首家用户的首架 C919 大飞机首次飞行试验圆满完成。7 月 25 日，六架国产大型客机 C919 试飞机圆满完成全部试飞任务。8 月 1 日，中国商飞宣布，国产大飞机 C919 完成取证试飞。